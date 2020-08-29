Timo Werner debuta con gol a los 3 minutos

El delantero alemán ha arriba al conjunto azul para tomar el lugar de Abraham y Giroud, dos delanteros que no consiguieron afianzarse en la posición de centro delanteros en base a sus sus rendimientos.

Y el alemán ha presentado una candidatura fuerte desde el comienzo. Antes de los cuatro minuto del amistoso entre Chelsea y Brighton, Werner convirtió su primer gol con una excelente volea dentro del área.

