VIDEO: El golazo desde fuera del área de Raúl Jiménez en Premier League ante el Newcastle

Wolverhampton, Inglaterra.- ¡Espectacular! Con un disparo descomunal, desde fuera del área y de volea, Raúl Jiménez se apuntó un golazo ante el Newcastle en el duelo entre el Wolverhampton y el Newcastle correspondiente a la Jornada 6 de la Premier League.

El encuentro se disputó en el Molineux Stadium y el resultado fue un empate a un tanto por bando, sin embargo, Jiménez dio la nota del día con su soberbia definición, digna de un 9 de lujo.

Al minuto 80, los ‘Wolves', recibieron un tiro de esquina a favor, pero Jiménez se colocó fuera del área para esperar un rebote, el cual le llegó y no lo pensó para controlar y posteriormente colgar el balón en el ángulo para así abrir el marcador.

Sin embargo, el gusto le duró poco a los dirigidos por nuno Espirito Santo, pues al 89', llegó el empate por conducto de Jacob Murphy, quien en un tiro libre, aprovechó la mala colocación de la barrera para poner el balón a primer poste y batir a Rui Patricio.

Jiménez, entre los goleadores de la Premier League

Con este tanto ante el Newcastle, Jiménez llega a 4 goles en la presente temporada de la Premier League y está cerca de alcanzar los 50 goles oficiales con los Wolves.