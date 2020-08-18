El video de Raúl Jiménez con el que convence a la Juventus y Cristiano Ronaldo

Ya terminó la temporada para Raúl Jiménez, dejó atrás la falla de penal con los Wolves en la Europa League, pero el mexicano sigue luciendo con el balón.

El atacante publicó en sus redes sociales, un video en el que se le ve dominando el balón en un jardín, mientras realiza trucos con el esférico, para luego disparar a la portería.

El mexicano así se mantiene en actividad física y deportiva, cuando está latente una probable transferencia hacia un club de renombre como la Juventus o el Manchester United, escuadras que serían las más interesadas.

¿Jiménez irá a la Juventus?

En las últimas semanas mucho se ha dicho de la llegada de Raúl Jiménez, pero se ha avivado esta posibilidad con la llegada de Andrea Pirlo, que habría solicitado la llegada de un centro delantero de las características de Jiménez.

También en Europa se ha reportado que la Juve podría llevarse al surgido del América en una especie de préstamo, en la que irían pagando el valor del delantero, esto pensando en mantener sanas las arcas del equipo italiano.

La probable salida de Gonzalo Higuaín o hasta usarlo de moneda de cambio también han surgido como versiones en el traspaso del mexicano.

¿Qué equipos estarían interesados además de la Juventus?

Al tenerlo en primera mano en la Premier, el Manchester United se ha destacado como uno de los interesados, aunque algunos otros equipos como el Liverpool o el Manchester City, podrían sumarse a la lista de interesados.

También ha sido vinculado con el Real Madrid y hasta el Barcelona, sin embargo, han quedado como meras especulaciones.