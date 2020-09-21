¡Golazo de Raúl Jiménez al Manchester City, en VIDEO!

El delantero mexicano Raúl Jiménez marcó gol este lunes en el duelo de la fecha 2 de la Premier League, ante el poderoso Manchester City, mostrando una vez más la gran técnica del atacante azteca.

Fue al minuto 78’, cuando los Wolves iban abajo por 2-0, que el mexicano se levantó tras una llegada a profundidad de Daniel Podence, para mandar el balón a las redes con un gran remate de cabeza.

Raúl salió de arranque y aunque mostró toda su habilidad y ubicación no fue hasta el cierre del juego que se pudo hacer presente, registrando ahora 2 goles en 2 partidos.

¿Habrá sido su último gol?

El atacante mexicano marca además en el día que surge la versión que indica, que el Real Madrid está poniendo 50 millones de euros por los servicios del mexicano, lo que eventualmente sería el último partido y gol del ariete con los Wolves.

Por Raúl, también le siguieron la pista Manchester United y Juventus, pero estos supuestos vínculos se han enfriado en este mercado de transferencias.