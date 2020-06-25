¡Aficionados de Liverpool salieron a las calles a celebrar el título de Premier League!

Liverpool, Inglaterra.- ¡Marea roja! El título conseguido por el Liverpool en la Premier provocó que miles de aficionados salieran a las calles para festejar con pasión un campeonato que se les había negado durante casi 30 años.

El Liverpool FC se consagró como campeón de la Premier League después de 30 años sin coronarse en Inglaterra tras la derrota de 1-2 que el Manchester City sufrió ante el Chelsea en Stamford Bridge.

Con esto, los Reds rompieron una sequía de 30 años, después de que lograron el título en la campaña 1989-1990, sin embargo, en aquel entonces la competencia aún no tenía el nombre de ‘Premier League’.

