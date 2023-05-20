Nottingham Forest se salva y hace campeón al Manchester City

Nottingham Forest logra asegurar su lugar una temporada más en la Premier League, tras vencer 1-0 al conjunto del Arsenal que necesitaba ganar para seguir peleando por el título con el Manchester City.

Con el resultado, no solo se salvó el Nottingham, sino que también logró que los dirigidos por Pep Guardiola se convirtieran en los campeones de la Premier League temporada 2022-2023, aun teniendo tres partidos por disputar.

JOB. DONE.



WE ARE STAYING UP!!! ❤️ pic.twitter.com/8qrHq0i522 — Nottingham Forest (@NFFC) May 20, 2023

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El conjunto del Nottingham Forest llegaba con 34 puntos y con la necesidad de ganar para poder salvarse del descenso. Desde el primer tiempo, los jugadores salieron buscando el gol y al minuto 19, Taiawo Awoniyi marcó el gol que salvó al equipo dirigido por Steve Cooper y que terminó por coronar al conjunto del City como campeón de la temporada.

Para el segundo tiempo, Arsenal intentó darle la vuelta al marcador pero no lograron tener jugadas claras de gol ante un Keylor Navas que se mantuvo en gran nivel durante todo el encuentro.

Con la victoria, Nottingham Forest llegó a 37 puntos con 37 jornadas disputadas y se coloca, momentáneamente, en la posición número 16.

De los 35 partidos de liga disputados hasta la fecha en la temporada, el City ha ganado 27 y marcado 92 goles, para un total de 85 puntos.

Manchester City es tricampeón de la Premier League

El Manchester City terminó siendo campeón de la Premier League tras la derrota del Arsenal y el domingo 21 de mayo que se enfrenta al Chelsea levantará el título en su estadio y con su afición.

Con su tricampeonato, el City es el quinto club en la historia del fútbol inglés en ganar tres títulos consecutivos de la máxima categoría después del Huddersfield Town (1924-1926), el Arsenal (1933-1935), el Liverpool (1982-1984) y el Manchester United (1999- 2001 y 2007-2009). Para la temporada 2023-2024, podría convertirse en el primer equipo de la historia en ganar la Premier League cuatro temporadas consecutivas.

El City ha disputado un total de 35 partidos hasta el momento, acumula un total de 85 puntos que ha conseguido tras ganar 27 partidos, empatar cuatro y perder seis. Registra 92 goles anotados y 31 recibidos.

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