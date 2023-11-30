Manchester City irá a juicio por el Fair Play financiero

El Manchester City es uno de los equipos más dominantes de los últimos años, recientemente ganó su primera Champions League cuando derrotó al Inter de Milán.

Sin embargo, el actual segundo lugar de la Premier League se enfrenta a 115 cargos por incumplimiento de reglas financieras.

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Manchester City a Juicio

De acuerdo a el medios de Inglaterra, el Manchester City ya tendría una fecha estimada para afrontar los cargos que presenta sobre los temas financieros del club a finales del año entrante, a finales del otoño.

Como precedente más reciente, el Everton recibió una sanción de diez puntos por incumplimientos financieros. No obstante, el caso Del City es diferente, pues la investigación por sus cargos está abierta desde 2018, así que el veredicto final podría ser impactante para el mundo del futbol.

El proceso lleva tiempo, uno o dos años, y es que una vez que la Premier tenga completa su investigación, esta pasa a manos de una comisión reguladora independiente, que es la que debe revisar toda la documentación pertinente y, en caso de que se demuestren los cargos que se le imputen al City, decidir cuál será la sanción.

El equipo de Pep Guardiola consiguió tres títulos la temporada pasada: se consagró campeón de la Premier League, luego de disputar la punta durante varias fechas con el Arsenal, lo superó en puntos y se quedó con el campeonato doméstico. Además, levantó el trofeo de la FA Cup tras ganarle a su clásico rival, Manchester United, en Wembley y la tan ansiada Champions League que se la quitó al Inter de Milán en Estambul.

Dueño del Manchester City

En 2012 el Manchester City, que jamás había participado en la Champions League, se clasificó después de ganar su primera liga en 40 años con el dramático tanto de Sergio Agüero al QPR en los últimos suspiros de la campaña 2011-12. Los ciudadanos han estado presentes en todas las ediciones desde entones. Desde julio de aquel año, la compañía que cuenta con la propiedad del grupo es Newton Investment and Development LLC, también del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan. Un 18% del grupo pertenece a Silver Lake, una compañía de inversiones tecnológicas.

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