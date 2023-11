América rescata el empate ante León en la Ida de los Cuartos de Final

Se ha disputado el primer episodio entre el León y América. En el partido de Ida, correspondiente a la instancia de Cuartos de Final del Torneo Apertura 2023, la escuadra de los ‘Panzas Verdes’ no lograron mantener la ventaja que tuvieron en dos ocasiones y con doblete de Henry Martín, el conjunto de Coapa pudo rescatar el empate en la cancha del Nou Camp.

Durante la primera parte del encuentro, los locales se fueron arriba en el marcador de manera rápida. Al minuto 2 del compromiso, Paul Bellón fue el encargado de romper el cero en El Bajío para poner en ventaja al cuadro ‘Esmeralda’, no obstante, la celebraciones no duraron mucho luego de que el delantero del equipo de Coapa, Henry Martín, igualara el juego tan solo cuatro minutos más tarde. Al 6', el conjunto comandado por André Jardine puso el 1-1 y antes de finalizar el primer tiempo, Nicolás López haría el segundo tanto del Club León al minuto 39 para devolverle la ventaja al conjunto dirigido por Nicolás Larcamón, el cual pudo llegar a la Liguilla luego de superar la etapa de Play In.

Para la segunda parte, Henry Martín marcaría su doblete tras una serie de rebotes. Al 47, el atacante de las Águilas puso el 2-2 en la pizarra para igualar la serie, misma que se va a definir el próximo sábado 2 de diciembre en la cancha del Estadio Azteca en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

Cobertura León vs América

Ha llegado la Liguilla del Torneo Apertura 2023. Luego de la Fase de Play In, instancia en la que el Club León obtuvo su pase a la ronda de los Cuartos de Final del campeonato tras caer ante San Luis y vencer a Santos Laguna, el conjunto de los ‘Esmeraldas’ se mide al Club América en la Fase Final.

Dirigidos por André Jardine y tras haber finalizado la Fase Regular en el primer lugar de la competencia, el conjunto de Coapa visita la cancha del Nou Camp este 29 de noviembre para disputar el juego de Ida de los Cuartos de Final.

Por otra parte, el compromiso de Vuelta se va a llevar a cabo el sábado 2 de diciembre en el Estadio Azteca a las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

Durante la Fase Regular del Torneo Apertura 2023, León y América se enfrentaron en la Jornada 6, encuentro que tuvo como resultado un empate 1-1.

Alineaciones León vs América

León: Rodolfo Cota, William Tesillo, Iván Moreno, Adonis Frias, Paul Bellón, José Rodríguez, Elías Hernández, Ángel Mena, Omar Fernández, Nicolás López y Federico Viñas.

América: Luis Malagón, Luis Fuentes, Sebastián Cáceres, Miguel Layún, Igor Lichnovsky, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Diego Valdés, Alejandro Zendejas, Henry Martín y Julián Quiñones.