Manchester City 0-0 Napoli: ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 1 de la UEFA Champions League, HOY 18 de septiembre; marcador ONLINE

Manchester City vs Napoli: El partido de la Jornada 1 de la Champions League de la temporada 2025-2026, es uno de los partidos más llamativos de este jueves 18 de septiembre, y se perfila para ser de altísima intensidad en la cancha del Etihad Stadium, casa de los Citizens y donde buscan revancha tras una temporada europea decepcionante.

Pep Guardiola mantiene la columna vertebral del equipo, con Haaland, Foden y Rodri como los jugadores más destacados los cuales van al partido de este jueves, y llega motivado y bien organizado tras golear al Manchester United en Premier League por marcador de 3-0 en casa.

Por su parte, el cuadro del Napoli de Antonio Conte llega como campeón vigente de la Serie A, lo que es una seria amenza y con un ingrediente especial y polémica: el retorno del belga Kevin De Bruyne al Etihad, ahora como punta de lanza del mediocampo napolitano. Este retorno no limitará al jugador que hace unos meses entre lágrimas se marcho del City.

El equipo italiano ahora suma tres victorias consecutivas en liga y apuesta por un bloque sólido con Højlund, Politano y Lobotka.

