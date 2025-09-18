Manchester City 0-0 Napoli: ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 1 de la UEFA Champions League, HOY 18 de septiembre; marcador ONLINE
Manchester City se mide ante el Napoli en juegazo de la Jornada 1 de la Champions League, donde los citizens buscan defender su casa ante la amenaza de los italianos campeón en la Serie A.
Manchester City vs Napoli: El partido de la Jornada 1 de la Champions League de la temporada 2025-2026, es uno de los partidos más llamativos de este jueves 18 de septiembre, y se perfila para ser de altísima intensidad en la cancha del Etihad Stadium, casa de los Citizens y donde buscan revancha tras una temporada europea decepcionante.
Pep Guardiola mantiene la columna vertebral del equipo, con Haaland, Foden y Rodri como los jugadores más destacados los cuales van al partido de este jueves, y llega motivado y bien organizado tras golear al Manchester United en Premier League por marcador de 3-0 en casa.
Por su parte, el cuadro del Napoli de Antonio Conte llega como campeón vigente de la Serie A, lo que es una seria amenza y con un ingrediente especial y polémica: el retorno del belga Kevin De Bruyne al Etihad, ahora como punta de lanza del mediocampo napolitano. Este retorno no limitará al jugador que hace unos meses entre lágrimas se marcho del City.
El equipo italiano ahora suma tres victorias consecutivas en liga y apuesta por un bloque sólido con Højlund, Politano y Lobotka.
Manchester City vs Napoli Jornada 1 Champions League | 18 septiembre 2025
Arranca el partido Manchester City vs Napoli
Rueda el balón en Londres, con el juego entre el City y en Napoli que se pronostica de alto calibre.
Estos son los antecedentes de Manchester City y Napoli
En total de enfrentamientos entre el City y en Napoli, se han enconteado en la historia en 4 partidos, desde el 2011 en donde los ingleses tienen ventaja sobre los napolitanos, en una rivalidad que se han marcado 14 goles.
- Victorias Manchester City: 2
- Victorias Napoli: 1
- Empates: 1
- Goles totales: Manchester City (8) – Napoli (6)
Estos son los partidos que se han dado entre el Manchester City y el Napoli en la historia
- 01/11/2017 – Napoli 2-4 Manchester City Gran actuación ofensiva de los Citizens en San Paolo.
- 17/10/2017 – Manchester City 2-1 Napoli Duelo táctico en Etihad con goles de Sterling y Gabriel Jesus.
- 22/11/2011 – Napoli 2-1 Manchester City Triunfo napolitano con doblete de Cavani en fase de grupos.
- 14/09/2011 – Manchester City 1-1 Napoli Primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes.
Así llega el balón de la Champions League al estadio para el City vs Napoli
Acompáñennos a ver un partido en casa 😏 pic.twitter.com/8heKCyOMmn— Manchester City (@ManCityES) September 18, 2025
Vuelve De Bruyne a encontrarse con el Manchester City
Uno de los históricos del Manchester City y quien dejó al City la temporadaa pasada y firmó con el Napoli, ahora con la camiseta de los napolitanos enfrenta un compromiso. Kevin De Bruyne va de inicio en un momento interesante en este partido de Champions League.
El 11 titular de Manchester City para enfrentar a Napoli
Manchester City (4-2-3-1)DT: Pep Guardiola
- Portero: Gianluigi Donnarumma
- Defensas: Rico Lewis, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nathan Aké
- Medios: Rodri Hernández, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva
- Delanteros: Phil Foden, Jeremy Doku
- Centrodelantero: Erling Haaland
Así sale el equipo ante Napoli 🚨 pic.twitter.com/KZ2IstVndJ— Manchester City (@ManCityES) September 18, 2025
El 11 titular de Napoli para enfrentar al Manchester City
Napoli (4-1-4-1)DT: Antonio Conte
- Portero: Vanja Milinković-Savić
- Defensas: Giovanni Di Lorenzo, Sam Beukema, Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola
- Medios: Stanislav Lobotka, Frank Anguissa, Kevin De Bruyne, Scott McTominay, Matteo Politano
- Delantero: Rasmus Højlund