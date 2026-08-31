ÚLTIMA HORA: Manchester United está muy cerca de fichar a esta joya mexicana

Manchester United comienza a valorar el talento mexicano. Anteriormente, se dio a conocer que el conjunto inglés está siguiendo los pasos de Gilberto Mora, joven de Xolos de Tijuana que dará el salto a Europa una vez cumpla los 18 años de edad. Sin embargo, los Red Devils también han puesto el ojo en el futbol femenino, donde una figura con pasado en Rayados de Monterrey Femenil podría salir hacia Europa en este mercado de verano.

De acuerdo a varios reportes, Rebeca Bernal estaría muy cerca de unirse a las filas del Manchester United en este mismo mercado de fichajes. La información fue dada a conocer por el medio The Cutback, quienes señalaron que el conjunto inglés “está ultimando detalles” para fichar a la exjugadora de Rayados de Monterrey y a la actual futbolista del Washington Spirit de la NSWL.

Manchester United va a por Rebeca Bernal

La misma fuente señala que el cuadro de Manchester está muy confiado en hacerse con los servicios de la defensora mexicana de 28 años de edad y, que también forma parte de la Selección Mexicana Femenil, durante el transcurso de esta semana.

|@WashSpirit

El rumor sobre la salida de Bernal hacia la Women’s Super League creció considerablemente luego que este pasado domingo 30 de agosto no haya visto acción en el partido de Washington Spirit durante la liga estadounidense femenil. El equipo lanzó un reporte donde señalan que su ausencia fue justificada.

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En caso de concretarse su fichaje hacia Manchester United, la exjugadora de Rayadas se convertiría en la primera mexicana en disputar la WSL. Esto habla del gran momento que atraviesa la defensora de la Selección Mexicana, que llegó al Washington Spirit a principios del año 2025.

Rebeca Bernal y un legado histórico en Rayadas

Con su salida hacia Estados Unidos, Bernal dejó un legado que quedará en los libros de historia de Rayadas. La defensora logró ser capitana del equipo y lideró al resto de sus compañeras en cuatro títulos de la Liga BBVA MX Femenil.

Bernal formó parte de Monterrey por ocho largos años, habiendo disputado un total de 282 partidos, convirtiéndose en la jugadora con mayor cantidad de partidos en el combinado regiomontano. Además se lució con 70 goles registrados, una cifra que le permitió dar el salto a Estados Unidos y hoy estar cerca de llegar a un gigante de Inglaterra.