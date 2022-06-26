Manchester United habría definido el futuro de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo tiene claro que quiere jugar la Champions League la temporada que viene, pero tal parece que el Manchester United tendría otros planes para él. El conjunto inglés le habría informado al portugés que no estaría disponible para ser transferido este verano, a pesar de que los representantes del propio jugador han evaluado opciones de otros equipos.

De acuerdo a reportes de la prensa internacional, el delantero lusitano ser habría relacionado con equipos como el Chelsea, Bayern Munich, Real Madrid y el PSG, pero los Red Devils querrían y esperarían que el jugador de 37 aós continúe en el club para la siguiente campaña.

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A CR7 le queda un año de contrato con el conjunto de Old Trafford con opción a una temporada más, por lo que cualquier equipo tendría que negociar el fichaje del jugador con el conjunto inglés.

Cristiano Ronaldo marcó 24 goles en todas las competencias durante la temporada pasada, pero no pudo conseguir que el United se clsificara a la Champions League, después de terminar en sexto lugar de la Premier League.

Los mismos reportes de la prensa internacional reportan que el deso de Cristiano es jugar la Copa de Europa en sus últimos años de carrera, aunque tendría dudas de las ambiciones del Manchester United.

Sin embargo, Erik ten Hag, nuevo técnico del equipo inglés está listo para empezar la pretemporada con el equipo inglés y confía en que contará con Cristiano Ronaldo para la siguiente temporada.

Antony, posible fichaje del Manchester United

Después del fichaje de Darwin Nuñez al Liverpool, el Manchester Untied estaría buscando un delantero con características más versátiles. El extremo del Ajax, Antony, sería uno de los principales objetivos, pero su precio de 80 millones de euors estaría convirtiéndose en unproblema para los Red Devils.

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Por otra parte, todo parece indicar que las negociaciones con el Barcelona por Freenkie de Jong están avanzando y el mediocmapista podría formar parte de la gira por Tailandia y Australia el 8 de julio.