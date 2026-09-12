Manchester United vs Manchester City; dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 4 de la Premier League

Se trata, sin duda, de uno de los juegos más interesantes y atractivos que habrá no solo este fin de semana, sino durante toda la temporada inglesa. La Premier League está lista para presentar el Manchester United vs Manchester City, un auténtico clásico de poder a poder.

Manchester City y Liverpool pelean la premier League

Mientras en México se disputarán partidos como Cruz Azul vs América, Rayados vs Tigres y Chivas vs Pumas, en Inglaterra se llevará a cabo uno de los duelos más intensos en donde los equipos de Manchester, el United y el City, buscarán demostrar de qué están hechos en el campo.

¿Cuál es el palmarés más reciente entre el Manchester United y el City?

Manchester City llega a este compromiso como el actual mandamás de la Premier League pues, en tres partidos, suma 9 puntos, siete goles a favor y dos en contra. El United, por su parte, deambula en la zona media de la tabla general luego de registrar 4 unidades tras un triunfo, un empate y una derrota.

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Our great no.8 🔴😮‍💨 — Manchester United (@ManUtd) September 8, 2026

A pesar de ello, la realidad es que, en al menos los últimos cinco juegos entre ambos, la paridad es clara y contundente, pues los dos equipos han obtenido el triunfo en dos ocasiones por un empate, siendo la única diferencia los goles a favor del City (7 por 2).

Eso sí, la situación cambia un poco si se consideran los últimos 34 enfrentamientos entre el Manchester United y el City. Aquí, la ventaja se vuelve a ir del lado citizen con 16 victorias por 5 empates y 13 descalabros, así como 60 anotaciones a favor por solo 41 tantos en contra.

¿Dónde ver EN VIVO el Manchester United vs Manchester City?

La Jornada 4 de la English Premier League vivirá uno de los duelos más interesantes de toda la temporada cuando el Manchester United y el Manchester City se enfrenten en el campo. El partido, a llevarse a cabo en el Old Trafford, está programado para este domingo a las 9:30 horas a través de HBO Max.