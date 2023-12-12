El Manchester United está al borde de la eliminación en Champions

Los aficionados que se hagan presentes en Old Trafford el martes tendrán un ojo sobre las acciones en el terreno de juego y otro puesto en las pantallas de sus celulares. Además de la victoria sobre el Bayern Múnich, el Manchester United requiere de un empate entre el Copenhague y el Galatasaray en la capital de Dinamarca si desea avanzar en la Champions League. Los Red Devils llegan a la última jornada de la fase de grupos en el fondo del sector A con cuatro puntos.

Por si lo anterior no sonara lo suficientemente difícil, vencer a los alemanes significaría que el Gigante de Baviera perdería por primera vez en fase de grupos en los últimos 40 juegos, récord del torneo. Los germanos, sin embargo, llegan al compromiso encabezando el grupo con un muy buen colchón de puntos y es posible que descansen a varios de sus regulares. Apenas hace unos días, la escuadra de Harry Kane y compañía perdió 1-5 en su visita al Frankfurt.

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Las demostraciones recientes de los ingleses los convierten en una unidad sumamente impredecible. Perdieron contra el Newcastle por la mínima el 2 de diciembre, vencieron al Chelsea en casa pocos días después y posteriormente fueron goleados por el discreto Bournemouth. En la primera jornada de la Champions cayeron contra el Bayern en un partidazo de siete goles celebrado en la cancha del Allianz Arena.

Lo que sé es que nunca pienso en un escenario negativo. Pensamos en positivo, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que ganar para seguir en Europa, se trata de eso", declaró Erik Ten Hag el lunes. "Prepararemos al equipo con ese sentimiento, con esa convicción. Hemos demostrado en las últimas semanas que podemos hacerlo cuando estamos en nuestro mejor momento". Les queda el consuelo de meterse a Europa League si finalizan terceros en el grupo.

¿Cómo marcha el Manchester United en Premier League?

El Manchester United ha tenido una temporada plagada de altibajos y está cerca de quedarse fuera de la Champions League. En Premier League son sextos con cosecha de 27 puntos, están tres detrás del Tottenham y a seis puntos de las posiciones que otorgan boleto al torneos de clubes más relevante del mundo.

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