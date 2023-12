México en el “grupo de la muerte” de la Copa Oro 2024

El camino hacia la Copa Oro Femenina comenzó con el sorteo de la fase de grupos para la primera edición de esta justa que se celebrará en Estados Unidos el próximo año.

En total serán 12 las selecciones, incluyendo las invitadas de Conmebol, que buscarán conquistar el trofeo del certamen, por lo que serán un total de 28 partidos con cuatro distintas sedes.

La clasificación de México a Copa Oro

La Selección Mexicana Femenil aseguró su clasificación a la Copa Oro en la última fecha FIFA tras derrotar 2-1 a Puerto Rico para mantenerse como líder del grupo A y así quedarse con uno de los boletos.

Es por eso, que tras el sorteo, Pedro López y sus pupilas conocieron a quienes se enfrentarán el próximo año en la fase de grupos con el objetivo de mantener el invicto y avanzar de esta primera instancia.

Pero a pesar de conocer a sus rivales, todavía hay escuadras que se juegan la clasificación; un miembro de cada grupo, que se disputarán entre Haití vs Puerto Rico, El Salvador vs Guatemala y Guyana vs República Dominicana el próximo 17 de febrero.

Los grupos de la Copa Oro Femenina

El sorteo se realizó con cuatro bombos, que fueron asignados y divididos de acuerdo al ranking femenino de la Concacaf de diciembre de este año, así como por los resultados de la Copa América del año pasado para las selecciones de Conmebol.

Ahora, ya con el sorteo realizado, la Selección Mexicana conoció a sus rivales y aterrizó en el llamado “grupo de la muerte”.

¡Ya conocemos a nuestros rivales para la Copa Oro W! 🏆🙌



Las fechas de nuestros partidos y más detalles del torneo, aquí.

👉 https://t.co/Q91ravAWMr#PasosDeOro pic.twitter.com/v0PBP8czki — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) December 12, 2023

Grupo A: Estados Unidos, México, Argentina, Guyana/República Dominicana

Grupo B: Brasil, Panamá, Colombia, Haití/Puerto Rico

Grupo C: Canadá, Costa Rica, Paraguay, El Salvador/Guatemala

¿Cuándo juega México Femenil la Copa Oro?

A las pocas horas de conocer a los rivales, la Federación Mexicana de Futbol anunció el calendario de los partidos, que serán todos realizados en el Dignity Health Sports Park.

El debut será el 20 de febrero, ante Argentina; el 23 se enfrentará al ganador de la serie entre Guyana y República Dominicana y cerrarán ante Estados Unidos, el rival más complicado del torneo.

De avanzar de instancia, los cuartos de final se realizarán el 2 y 3 de marzo; las semifinales el 6 y la final el 10 del mismo mes.