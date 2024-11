Manchester United 1-1 Chelsea EN VIVO dónde ver transmisión online Jornada 10 Premier League hoy gratis

El conjunto del Manchester United consigue

Este domingo 3 de noviembre del 2024, continúa la actividad de la jornada 10 de la Premier League. Los encuentros que quedan por disputarse son: Manchester United vs Chelsea y Fulham vs Brentford.

Uno de los encuentros más llamativos del día es el Manchester United vs Chelsea en punto de las 10:30 am tiempo del centro de México. El encuentro se disputará en el Estadio Old Trafford

El United llega con cambios en la dirección técnica del equipo y con la necesidad de llevarse los tres puntos al ubicarse en el lugar 13 de la tabla con 11 puntos. Por otra parte, Chelsea está en el sexto lugar con 17 puntos.

Puedes seguir lo más destacado del encuentro aquí

