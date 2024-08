MEDIO TIEMPO Manchester United 0-0 Fulham EN VIVO dónde ver minuto a minuto en TV Azteca partido gratis

No hay hora que no llegue ni fecha que no se cumpla y por fin está de regreso la mejor liga del mundo, Premier League, con el partido de Manchester United vs Fulham. Sigue toda la cobertura EN VIVO del primer partido en Inglaterra a través de nuestra página web.

El mítico Estadio Old Trafford abrirá sus puertas para recibir la nueva temporada, los grandes protagonistas y responsables de poner a rodar el balón serán los dirigidos por Erik ten Hag y los comandados por el mexicano Raúl Jiménez.

Veremos cual de estas dos escuadras puede imponer condiciones y logra empezar el torneo con el pie derecho.

