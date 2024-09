¡Siguen invictos! Liverpool derrota de visita a Manchester United

El conjunto del Liverpool sigue invicto y logró llevarse tres puntos más de visitante al vencer 3-0 al conjunto del Manchester United. Los dirigidos por Arne Slot, les anularon un gol en los primeros minutos pero al minuto 35, Luis Díaz marcó el primer tanto del partido con una gran definición de cabeza del colombiano tras un gran centro de Mohamed Salah.

Siete minutos después, tras recuperar el balón Luis Díaz, el colombiano tocó el balón con Salah que le regresó el pase al área y Luis definió de primera intención para marcar el segundo tanto del partido y conseguir su doblete.

El tercer gol llegó al minuto 56, con un gran contragolpe a velocidad, que Mohamed definió de gran forma de primera intención al borde del área.

Con el resultado, Liverpool se ubica en el segundo lugar de la tabla con nueve puntos y sin haber recibido ningún gol. En el caso del United, cae al lugar 14 con tres puntos.

