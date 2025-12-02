Pacquiao habló tras debut de su hijo: orgullo con sabor a duda

El mundo del boxeo filipino vivió un momento especial con el debut profesional de Jimuel Pacquiao, hijo del legendario Manny Pacquiao, quien terminó su primera pelea con un empate ante Brendan Lally. Aunque el resultado no fue negativo, la reacción del ex campeón mundial dejó ver una mezcla de orgullo, expectativa y advertencia para el camino del joven.

En charla con FightHype, Manny Pacquiao reconoció que su hijo tuvo un desempeño aceptable, pero fue claro: “Esperábamos más”. Y es que, pese a mostrar dominio en los primeros rounds, Jimuel bajó el ritmo en los últimos asaltos, permitiendo que Lally emparejara las acciones y se llevara la pelea a un resultado dividido.

“No sería fácil”: las advertencias que Manny ya le había dado

Antes del combate, Manny Pacquiao le había dicho lo que todo debutante teme escuchar: en el profesionalismo no hay margen para la desconcentración.

El ex campeón explicó que su hijo prácticamente no tiene carrera amateur: “Tuvo solo un par de peleas y pasó al profesional de inmediato”. Por eso aseguró que esta experiencia servirá como aprendizaje.

Jimuel dominó los primeros dos rounds, pero el debutante estadounidense respondió con mayor volumen y precisión en la recta final. Los jueces marcaron 39-37 y doble 38-38, dejando la tarjeta final en empate.

Tras la pelea, Jimuel aceptó que debió presionar más y que le faltó ajustar el ritmo. “La próxima vez voy a acelerar mucho más”, dijo con evidente frustración.

Lo que viene para Jimuel Pacquiao y la mirada de su padre

La noche no solo marcó su presentación profesional, también una prueba emocional: “Me puse nervioso… había mucha gente”, confesó Jimuel.

El joven de 24 años, que recientemente se convirtió en padre, cerró su etapa amateur con seis triunfos y cuatro derrotas. Ahora inicia su camino profesional con un récord de 0-0-1.

Por su parte, Manny Pacquiao, aunque satisfecho, dejó algo claro: el boxeo no regala nada. “Ahora estoy seguro de que aprendió mucho de esta primera pelea”, dijo. Una frase que suena menos a elogio y más a advertencia paterna.