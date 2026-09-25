Manny Pacquiao vs Shakur Stevenson, calentarían el ring para la pelea Tyson Fury vs Anthony Joshua

El veterano peledor filipino Manny Pacquiao podría tener su regreso y posiblemente despedida definitiva el 11 de diciembre en Cardiff, apareciendo en la pelea de respaldo del mega evento Tyson Fury en contra de Anthony Joshua, choque de británicos que buscan la supremacía en los pesos completos.

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Luego de semanas de negociaciones y rumores que colocaban la pelea de Fury vs Joshua en Las Vegas o en Londres, finalmente ha terminado con el suspenso, cerrando el pleito para ese 11 de diciembre en el Principality Stadium, de Cardiff en Gales, donde no solo irán estos peleadores de época, también aparecerían el legendario Manny Pacquiao, lo que vuelve el evento aún más importante.

Enfrente no tendría a un rival sencillo, sería Shakur Stevenson quien lo pondría a prueba y que por su juventud y velocidad parece salir como favorito, pero ante la experiencia de Pacquiao y sus habilidades no se puede descartar que sea quien le quite el invicto a Shakur, eventual logro que sería extraordinario para cerrar su trayectoria.

¿Cuál es el récord como boxeador profesional para Manny Pacquiao y cuál es el récord de Shakur Stevenson?

Actualmente Manny Pacquiao tiene 47 años de edad y un récord de 62 victorias con 39 nocauts, más ocho derrotas con tres nocauts y tres peleas en las que ha terminado con empate.

Manny Pacquiao tuvo su última pelea ante Mario Barrios el 19 de julio del 2025, pelea que terminó con empate en el MGM Grand de Las Vegas.

Antes en 2021 en lo que parecía iba a ser su retiro, Pacquiao perdió contra el cubano Yordenis Ugas por decisión unánime.

Con su enorme legado que se cuenta en campeonatos mundiales en siete diferentes divisiones, Pacquiao tendría ese último baile en diciembre.

Por Shakur, tiene un récord de 25 victorias con 11 nocauts sin derrotas ni empates lo que lo convierten en uno de los mejores del mundo, por lo que ahora mismo tiene el cetro de la OMB en peso superligero.

Su última victoria fue ante Teófimo López el 31 de enero en Madison Square Garden por decisión unánime.