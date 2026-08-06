Leyenda de Pumas confiesa que su amor por el equipo le hizo perder mucho dinero

En la nueva era de la comunicación, es muy cotidiano encontrar declaraciones de este tipo en espacios como los podcast. En esta nueva oportunidad, fue Manuel Negrete quien confesó que en sus inicios los Pumas le pagaban muy poco. El futbolista mexicano prefirió la gloria de ser parte del conjunto auriazul, que ganar mucho más dinero. Esto dijo en el espacio dirigido por el influencer, Javetas.

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¿Cuánto ganó Manuel Negrete en Pumas cuando se quedó en el equipo?

Manuel Negrete es uno de los nombres más reconocidos y queridos por la afición de los Pumas, pero en esta ocasión no fueron tan agraciadas las palabras utilizadas por el ex futbolista. En esta charla que tuvo con el creador de contenido, reconoció que él tenía un contrato muy jugoso en el futbol de segunda división… pero lo rechazó para quedarse en el Club Universidad.

"Yo jugaba en el Inter de Acapulco en segunda división y de ahí me vine para me iba a contratar otro equipo de la misma segunda división (Zamora)... Me iban a pagar 100 veces más, como 12 mil o 14 mil pesos, no estaba mal”. Sin embargo, sacrificó lo económico, pues los del Pedregal le dieron mucho menos dinero.

Ahí habló de la misteriosa oferta de Zamora, que llegó vía un padrecito de iglesia, al cual dejó plantado pues se fue a probar con Pumas. Y aunque logró quedarse con los de la Ciudad de México, la paga fue mucho menor: “A la semana me contratan. Me pagaban 1500 pesos al mes y después me subieron a 3 mil. Ya no supe del padre, fue una decisión de un momento”.

¿Es cierto que Pumas pagaba poco hace muchos años?

Es curioso que en semanas recientes, declararon o se hicieron relevantes palabras de ex futbolistas de Pumas hablando de los pagos pequeños que hacía el cuadro de la Ciudad de México. Francisco Fonseca advirtió que realmente se fue del equipo porque lo vendieron al pedir un aumento de sueldo, Claudio Suárez hace años declaró que en sus inicios ganaba más en la talacha. Por ello las palabras de Manuel Negrete no sorprenden, pues está confirmado que así era en el entorno de los universitarios.