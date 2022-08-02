Campeón del mundo califica a Guillermo Ochoa como un ‘súper portero’
Guillermo Ochoa ha recibido elogios desde la élite del futbol, pues un campeón del mundo en Brasil 2014 lo calificó como un ‘súper portero’ y vital con México
El nivel mostrado y las grandes atajadas que realiza Guillermo Ochoa no han pasado desapercibidas, pues un campeón del mundo en Brasil 2014 lo ha llenado de elogios, calificándolo como un ‘súper portero’ y pieza clave de la Selección Mexicana.
Es importante recordar que Guillermo Ochoa no sólo se ha medido a algunos de los mejores jugadores del mundo con la Selección Mexicana, sino que también lo hizo mientras jugó en Europa y amistosos internacionales con el América, por lo que así se pudo dar a conocer.
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Manuel Neuer elogia el nivel de Guillermo Ochoa
En entrevista con ‘Fox Sports’, Manuel Neuer, portero del Bayern Múnich elogió a Paco Memo Ochoa, recordando algunos de los mejores momentos del mexicano y calificándolo como un portero que es sobresaliente cuando se le requiere.
"Memo es un súper portero, eso está claro y hemos tenido contacto. Siempre me da gusto verlo y jugar contra él. Con México siempre ha tenido actuaciones muy sólidas en todas las competencias, alguien clave", dijo el portero alemán del Bayern Múnich.
Además de esto, el portero de la Selección de Alemania reveló por qué su equipo cayó ante la Selección Mexicana en su presentación en Rusia 2018, partido que terminó 1-0 por el gol del Chucky Lozano, destacando que todos jugaron como ‘un verdadero equipo’.
“No fue una sorpresa para nosotros perder. México es un buen equipo, que funciona muy bien; jugaron muy compacto y agresivo. No hay algún jugador que sobresalga, más bien para México fue el equipo y la solidaridad lo que los llevó a la victoria. Nuestra derrota se debió a que México funcionó bien como conjunto”, dijo Neuer.
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México y Alemania no se enfrentarán en fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, pues el combinado azteca se encuentra en el Grupo C y los teutones se ubican en el E, por lo que sería hasta a ronda de eliminación directa que podrían chocar.