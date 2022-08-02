Campeón del mundo califica a Guillermo Ochoa como un ‘súper portero’

El nivel mostrado y las grandes atajadas que realiza Guillermo Ochoa no han pasado desapercibidas, pues un campeón del mundo en Brasil 2014 lo ha llenado de elogios, calificándolo como un ‘súper portero’ y pieza clave de la Selección Mexicana.

Es importante recordar que Guillermo Ochoa no sólo se ha medido a algunos de los mejores jugadores del mundo con la Selección Mexicana, sino que también lo hizo mientras jugó en Europa y amistosos internacionales con el América, por lo que así se pudo dar a conocer.

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Manuel Neuer elogia el nivel de Guillermo Ochoa

En entrevista con ‘Fox Sports’, Manuel Neuer, portero del Bayern Múnich elogió a Paco Memo Ochoa, recordando algunos de los mejores momentos del mexicano y calificándolo como un portero que es sobresaliente cuando se le requiere.

"Memo es un súper portero, eso está claro y hemos tenido contacto. Siempre me da gusto verlo y jugar contra él. Con México siempre ha tenido actuaciones muy sólidas en todas las competencias, alguien clave", dijo el portero alemán del Bayern Múnich.

neuer|CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Además de esto, el portero de la Selección de Alemania reveló por qué su equipo cayó ante la Selección Mexicana en su presentación en Rusia 2018, partido que terminó 1-0 por el gol del Chucky Lozano, destacando que todos jugaron como ‘un verdadero equipo’.

“No fue una sorpresa para nosotros perder. México es un buen equipo, que funciona muy bien; jugaron muy compacto y agresivo. No hay algún jugador que sobresalga, más bien para México fue el equipo y la solidaridad lo que los llevó a la victoria. Nuestra derrota se debió a que México funcionó bien como conjunto”, dijo Neuer.

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México y Alemania no se enfrentarán en fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, pues el combinado azteca se encuentra en el Grupo C y los teutones se ubican en el E, por lo que sería hasta a ronda de eliminación directa que podrían chocar.

