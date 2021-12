Capítulo 1: Un Diego y un Maradona | El Once del 10

Jorge Valdano se expresa como nunca antes visto sobre sus vivencias con Diego Armando Maradona. El legendario delantero argentino recordó a su capitán.

Jorge Valdano tiene en su haber un sinfín de anécdotas debido a su carrera como futbolista y entrenador. Una de las hazañas que cuenta en su historial, es la consecución del Mundial realizado en México en 1986.

A pesar de que los reflectores se los llevó Diego Armando Maradona debido a su gran actuación en tierras aztecas, Jorge Valdano es uno de los artífices de dicha hazaña. No solo convivió con el ídolo argentino en México, sino que también en el Mundial de España en 1982.

Es por eso que tiene la autoridad de hablar sobre la personalidad de Maradona dentro y fuera del campo.

Un Valdano como nunca antes visto no olvida a Maradona que dejó el mundo terrenal hace poco más de un año. No solamente en la cancha, sino también fuera de ella. Estas son las declaraciones que verán en el primer capítulo del Once del 10.