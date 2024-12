Jugadores del Chelsea elogian a Raúl Jiménez previo a su partido ante Fulham

Marc Cucurella y Robert Sánchez, jugadores del Chelsea, hablaron previo al partido que tendrán el siguiente jueves 26 de diciembre del 2024 ante el Fulham de Raúl Jiménez en el Estadio Stamford Bridge y decidieron elogiar el nivel del delantero mexicano.

El encuentro corresponde a la jornada 18 de la Premier League en punto de las 9 am tiempo del centro de México.

Entrevista Warrior con Javier Aguirre en el CAR

Te puede interesar: El 24 de diciembre, Cristiano Ronaldo se mete a alberca congelada

Los elogios a Raúl Jiménez

El primero en responder fue el arquero Robert Sánchez, detalló que es un delantero anotador, bueno, que si sale en su día te va a traer problemas. Agregó que como portero debe de estar atento a los movimientos que haga detrás de la defensa.

“Es un delantero Killer, es muy bueno la verdad, es un delantero que sabes que, si está en su día, te va a traer problemas. Yo como portero, atento, porque hace un movimiento muy bueno atrás del defensa y bueno, ya sabes, un goleador, un killer y siempre mete muchos goles. A mí como portero, estar atento y Cucu no dejarlo pasar, para que no me tire”,

Por otra parte, el defensor Marc Cucurella, lo describió como un delantero fuerte, pesado, que se mueve bien y lo catalogó como un muy buen delantero.

Raúl Jiménez lleva una temporada llamativa con el Fulham, muchos expertos consideran que está retomando su nivel por la actuaciones que ha mostrado en los encuentros. Hasta el momento, en la actual temporada ha disputado un total de 17 partidos en la Premier League acumulando un total de 1003 minutos en el terreno de juego, con los que ha marcado un total de cinco goles y ha dado dos asistencias.

Boxing Day derby. 🔜 #CHEFUL — Fulham Football Club (@FulhamFC) December 25, 2024

Te puede interesar: ¿Qué comió Cristiano Ronaldo en Noche Buena?