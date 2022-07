Jugador desmiente haber renunciado a México por jugar con Guatemala

En días recientes sonó un rumor bastante atípico, y es que se comentaba que un futbolista azteca había renunciado a la Selección Mexicana con tal de representar al combinado de Guatemala, hecho que ya ha sido desmentido.

En el núcleo de la Selección Mexicana hay futbolistas que pueden representar a distintos países, además del conjunto azteca, pues pueden ir con Canadá, Estados Unidos, Argentina, entre otros, pero dejar a México por Guatemala, no sería posible de momento.

Te recomendamos: “No tenemos equipo para ganarle a México"; Polaco revienta a su selección

Tata Martino revela cómo será enfrentar a Messi después de dirigirlo

Marcel Ruiz niega que renunciará a México por Guatemala

En entrevista con el periodista Andrés González, Marcel Ruiz, jugador mexicano que hoy milita en el Toluca, desmintió que exista alguna posibilidad de jugar con Guatemala, comenzando con el hecho de que no tiene ascendencia en dicho país, sino que es con Cuba.

“No sé quién inventó ese rumor, pero no soy de Guatemala ni tengo ascendencia guatemalteca, ni nada. Tengo ascendencia cubana, no sé si por eso se han confundido, pero eso es mentira”, dijo Marcel Ruiz.

El rumor comenzó en parte por su ascendencia, pero incrementó dado que Luis Fernando Tena es DT de la Selección de Guatemala, por lo que se comentaba que él lo estaba convenciendo de unirse a su plantilla, pero como podemos ver todo resultó ser mentira.

🗣”YO NO SÉ LA VERDAD QUIEN INVENTÓ ESE RUMOR”



Marcel Ruiz jugador del Toluca de la Liga MX, desmintió categóricamente cualquier opción de jugar con Guatemala.



📹 @andresglezr pic.twitter.com/kqjEoAJaEp — Ronal Mota (@RonalMotaF27) July 28, 2022

“Me dio risa, todos los compañeros me comenzaron a molestar con el tema porque obviamente todos saben que no hay forma de representar a Guatemala; lo tomé tranquilo. No fue un tema que me molestara, ni que me quitara el sueño, pero nada de eso es cierto”, sentenció.

Marcel Ruiz ha jugado en las categorías inferiores de la Selección Mexicana, participando en competencias como Juegos Panamericanos y Esperanzas de Toulon, pero al no haber debutado con el equipo mayor, sí pudo der elegible para Guatemala, aunque ahora sabemos que todo está descartado.

Te recomendamos: Filtran posible jersey de visitante de México para Qatar 2022