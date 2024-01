Marcel Ruiz habla sobre su salida a Europa

Una de las piezas claves de los Diablos Rojos del Toluca en el Clausura 2024 será el mediocampista mexicano Marcel Ruiz, quien desde su llegada al conjunto mexiquense se ha convertido en un titular indiscutible, razón que lo ha proyectado a ser convocado por la Selección Mexicana en el proceso de Diego Cocca y en el de Jaime Lozano, aunado a que han venido visores de clubes europeos a observar su rendimiento.

Antes del arranque del Clausura 2024 el nacido en Mérida Yucatán renovó su acuerdo con el “Chorizo Power” por tres años más para estar ligado a la institución escarlata hasta el 2027, lo que en un principio parecía que complicaría una posible llegada al futbol europeo en el futuro reciente, sin embargo el 14 del Toluca lo ha aclarado en rueda de prensa.

“Fue más una cuestión de que tanto Toluca como yo estábamos en la misma página, que queríamos seguir teniendo una relación, yo quería estar acá y ellos querían que yo estuviera acá y ambos llegamos a la conclusión de que lo mejor para mí sería salir a Europa, no a un club en México, es la decisión en la que ambos estuvimos de acuerdo. Ellos estuvieron dispuestos a apoyarme en cierto sentido con el tema de la cláusula, no voy a entrar en más detalles pero sí hay opciones para salir en algún momento, estoy agradecido por la confianza y espero poder devolverla”, proporcionó Marcel Ruiz detalles de su renovación con los Diablos Rojos del Toluca.

Marcel Ruiz visitará su antigua casa en el futbol mexicano

Marcel Ruiz y el “Chorizo Power” debutarán en el Clausura 2024 en contra de los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Corregidora en busca de obtener los primeros puntos bajo las órdenes de director técnico portugués Renato Paiva; para Marcel Ruiz siempre enfrentar a Querétaro es un encuentro especial, debido a que es la institución donde se formó como profesional.

“(Querétaro) Será un equipo complicado que también llega a ser difícil de descifrar cuándo se llegan a encerrar atrás y crean contragolpes, siempre son muy peligrosos, entonces habrá que estar muy atentos en la marca al ataque para no ser sorprendidos. Es la primera vez que me va a tocar jugar con público allá en Querétaro, hubo pandemia, luego vino lo de la suspensión del Estadio, no me había tocado. Creo que será bonito, será especial, no sé cómo me van a recibir, ojalá que bien, pero sí, siempre es especial jugar contra el equipo del que saliste”, comentó Marcel Ruiz acerca de enfrentar a su ex equipo en el Corregidora.

