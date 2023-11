El equipo que le robaría a Marcel Ruiz a Chivas

Marcel Ruiz es un jugador que se desenvuelve en el medio campo del terreno de juego y con tan solo 23 años de edad, ya fue convocado a la Selección mayor de México y ubicado por algunos otros equipos de México y europeos.

Ahora, limita en los Diablos Rojos del Toluca, por lo que su futuro depende del equipo y del mismo jugador para decidir si se queda o ve nuevos aires.

Un europeo esta interesado en Marcel

De acuerdo a informes, Marcel Ruiz llamó la atención de las Chivas Rayadas del Guadalajara, pero además de un equipo de la Primera Liga en Portugal.

La prioridad del futbolista profesional tomaría rumbo con destino a Europa, sin embargo, todo depende de las ofertas que puedan llegar a la mesa y la elección que deba tomar.

Por otro lado, los Rojiblancos ya se habrían acercado al mediocampista, no obstante, fueron rechazados por el jugador.

El equipo portugués que estaría interesado en Marcel, sería el Moreirense, sin embargo, de momento todo se queda en un interés y no ha existido una oferta formal o acercamiento definitivo para pensar que emigre al Viejo Continente.

El Moreirense se ubica en la quinta posición en el torneo de Portugal con 20 puntos, solo 8 unidades abajo del primer lugar que es el Benfica.

El torneo del Toluca, sin duda, no fue el mejor, ya que no pudieron, ni siquiera, clasificar al Play In luego de perder ante el Mazatlán en la úlitma jornada.

Si Ruiz logra llegar a un acuerdo con los de Portugal, se convertiría en el primer mexicano en entrar a las filas del equipo de Almeida Freitas. En esta liga ya han jugado mexicanos como Hector Herrera, Miguel Layún y Jorge Sánchez en el FC Porto, Raúl Jiménez en el Benfica.

