¿Se va o se queda? Marcel Ruiz responde a los rumores de la Premier League

Marcel Ruiz está viviendo su momento más dulce como futbolista. Tras ser una pieza clave en el Toluca campeón de la Liga MX y alzarse con la Copa Oro con la Selección Mexicana, el delantero mexicano se encuentra en el centro de la atención, no solo en México, sino en Europa. Pero, ¿realmente está cerca de dar el salto a la Premier League? Mientras los rumores apuntan a su posible llegada al Ipswich Town, Ruiz ha hablado claro sobre su futuro.

Te puede interesar: Toluca vs América: Posibles alineaciones para el duelo de Campeón Campeones Liga MX

Turco Mohamed: “Marcel Ruiz debe irse con un equipo que lo quiera de verdad en Europa”

El sueño europeo: ¿Realidad o solo rumores?

Con la copa de campeones en su mente, Marcel Ruiz sigue disfrutando de su triunfo con Toluca, pero no puede evitar ser el centro de los rumores. El Ipswich Town de la segunda división inglesa es uno de los equipos que lo ha tentado con ofertas, pero el delantero mexicano ha sido tajante: no va a especular. En una entrevista para Azteca Deportes, Ruiz dejó claro que está “concentrado en Toluca”, su actual equipo, y que disfruta del momento que vive con los escarlatas. Sin embargo, esto no impide que, en medio de la especulación, surjan dudas sobre si se quedará o dará el salto a la Premier League.

Te puede interesar: Marcel Ruiz y ¿quién más? El XI ideal de la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El consejo de Antonio Mohamed: Un futuro en Europa, ¿sí o no?

El Turco Antonio Mohamed, su actual entrenador en Toluca, ha sido una pieza clave en el crecimiento de Marcel Ruiz. Con su experiencia, Mohamed ha decidido dar un consejo crucial al mexicano: “No te vayas a Europa solo por el sueño de jugar allí, que sea un equipo que te quiera de verdad”. El entrenador argentino, quien conoce el mercado europeo a la perfección, le ha sugerido a Ruiz que si va a Europa, debe hacerlo por un equipo serio, que lo valore de verdad, y no ir a una liga menor solo para cumplir el sueño de jugar en el continente. Según Mohamed, equipos como Torino en Italia o un club de Primera en España serían las opciones ideales, pero “si es para jugar en Rusia o un equipo chico, mejor quédate”.

El futuro de Marcel Ruiz sigue siendo incierto. ¿Se quedará a seguir conquistando títulos con Toluca, o Europa será el siguiente paso en su carrera? El Ipswich Town podría ser una opción tentadora, pero no será fácil para el jugador mexicano tomar una decisión tan importante.