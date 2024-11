Marcelo Bielsa llenó de elogios a Rodrigo Aguirre y al América

Luego de la victoria de la selección de Uruguay en la jornada 11 de las Eliminatorias Conmebol frente a Colombia, el entrenador de los charrúas, Marcelo Bielsa, elogió el gran trabajo de Rodrigo Aguirre en el último semestre con las águilas del América en la Liga Mx.

“Hace bastante tiempo que vengo siguiendo las actuaciones de Aguirre, logró la titularidad en el América y eso no es sencillo, compartía el ataque con el 9 de la Selección de México y eso yo lo vinculé con acercarlo a Darwin. Los últimos dos tres meses en el América logró la titularidad y en un equipo tan importante como ese no es sencillo y me pareció que encajaba con nuestras necesidades”, señaló el entrenador argenitno.

El gol de Aguirre contra Colombia

El “Buffalo” Aguirre anotó el segundo gol de los charrúas en la victoria 3-2 frente a los cafetaleros en su debut con la selección mayor, en categorías inferiores logró 34 partidos con 4 anotaciones.

Aguirre llegó al futbol mexicano en el 2021 con el Necaxa, en donde anotó 12 gols y 4 asistencias en 38 partidos, después pasó a los Rayados de Monterrey, sin embargo, con la pandilla no rindió de la manera en la que se esperaba con solo 9 goles en 63 encuentros.

El gran momento con el América

El uruguayo llegó como refuerzo para el Apertura 2024 con las Águilas, en donde se ha ganado la titularidad con André Jardine en su primer torneo registrando 6 goles y una asistencia en 13 partidos con el bicampeón del futbol mexicano.

A los 30 años parece estar en su mejor momento a pesar de tener pasado en el futbol europeo en la liga italiana, titular en el América y tomado en cuenta por Marcelo Bielsa en la Selección de Uruguay en donde buscará un lugar en la Copa del Mundo del 2026.

