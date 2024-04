Copa América: Esto dijio Bielsa sobre posible convocatoria de Suárez y Cavani

Hoy el timonel de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, dijo tener más certezas que dudas sobre el plantel para la Copa América.

Durante una conferencia de prensa con la prensa charrúa, Bielsa no descartó convocar a Luis Suárez y a Edinson Cavani, goleadores históricos de la Celeste para la justa que se celebrará en Estados Unidos.

“Dudas tengo pocas hoy. Pienso que cada posición requiere dos jugadores y yo siempre trato de que haya tres en vez de dos y que la diferencia entre los tres no sea muy grande y de algún modo está cubierto”, dijo Marcelo Bielsa.

El estratega argentino, tiene claro lo que quiere de cada jugador

Bielsa fue muy claro en sus pretensiones, quiere a los mejores de Uruguay en cada posición, aunque también toma en cuenta otros factores, como el ritmo que vive cada futbolista, aunque no se considere el mejor de todos.

“A veces no necesariamente los mejores son los que más cualidades tienen, sino aquellos que, en el momento de la decisión, están en un buen estado de forma”, señaló el timonel argentino de la selección celeste.

Bielsa ve los partidos de Cavani y Luis Suárez

Aunque fue muy reservado y no quiso adelantar ningún nombre para la lista de Copa América, Bielsa dejó en claro que todos, incluso las grandes estrellas están en su radar para el certamen que reunirá a los mejores futbolistas del continente.

“Lo contrario sería que yo dijera que a esos dos jugadores no los voy a convocar. Nunca dije eso ni nunca lo voy a decir. Veo todos los partidos, evalúo y tomo decisiones. No hay ningún partido de Suárez y Cavani que yo no haya visto”, confesó Bielsa.

Edinson, actualmente atacante de Boca Juniors, nunca ha sido citado en la era Bielsa al frente de Uruguay, por su parte, Luis Suárez, delantero del Inter Miami ya fue convocado en los partidos eliminatorios de noviembre pasado, rumbo a la Copa del Mundo 2026.

