Marcelo Ebrard comparte detalles sobre el Centro México Qatar

En un evento que contó con la presencia del canciller, Marcelo Ebrard y el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, entre otras personalidades, se dieron a conocer más detalles sobre el Centro México Qatar, un lugar en el que los aficionados mexicanos que acudan al Mundial podrán recibir apoyo en distintos sentidos.

El recinto quedará establecido a partir del próximo 15 de noviembre y tendrá una oficina de servicios consulares, una ventanilla de salud y miembros de la Guardia Nacional “para que haya un puente entre la afición mexicana y las autoridades qataríes”.

“Necesitamos que la afición mexicana que va a estar allá, conozca cuáles son las reglas que tenemos que observar, cuáles van a ser los requerimientos que vamos a tener que cumplir”, comentó Marcelo Ebrard, quien espera el arribo de más de 80 mil connacionales a Qatar.

Por otra parte, el canciller habló sobre las medidas que podría tomar el gobierno de aquel país en caso de que un aficionado cometa alguna falta administrativa. En ese sentido, descartó que “los latigazos” sean una opción.

“El grueso de las faltas que tienes en los Mundiales son faltas que denominamos administrativas, porque si estás hablando de un delito, pues ya es otra cosa porque entras al sistema penal, entonces voy a asumir que lo que nos preocupa esencialmente son las faltas administrativas. Es prácticamente imposible, que por una falta administrativa, pudieras ser sujeto a ese tipo de sanciones como los latigazos, etcétera. Eso no, no creo que ocurra, no está previsto en las disposiciones qataríes”, manifestó.

Karen Díaz recibe reconocimiento

En el evento también se le otorgó un reconocimiento a Karen Díaz, quien será la primera árbitra mexicana en acudir a una Copa del Mundo.

“A nuestra querida Karen, nuestro profundo reconocimiento y agradecimiento por el trabajo, la capacidad, la pasión y este gran orgullo de representar a México en un Mundial por primera vez como árbitra. Un orgullo Karen, no nada más para el arbitraje mexicano, sino para toda la industria del futbol, de México, de Concacaf y de la FIFA. Muchas felicidades”, mencionó Yon de Luisa.

“Para mí es un orgullo y un compromiso representar a México en esta Copa del Mundo. Seré la primera mexicana en esa cancha, pero estoy segura que no seré la última, porque en el futbol mexicano, todos y todas estamos uniendo nuestro talento y medios que nos ofrece la Federación Mexicana de Futbol para construir un camino en el que podamos elegir nuestros sueños, alcanzarlos y empoderar a otras dentro y fuera de la cancha. Muchas gracias por este agradecimiento y nos vemos en Qatar”, sentenció la asistente.