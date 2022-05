Marcelo Flores anuncia que representará a la Selección Mexicana

Un mexicano más que será elegible para Gerardo Martino, rumbo al Mundial de Qatar 2022. Marcelo Flores anunció que representará a la Selección Mexicana y no a Canadá, recordando que tenía las dos opciones.

La doble nacionalidad de Flores, además del pase comunitario que tiene en Inglaterra, mantenía la duda sobre a qué país iba a decidir representar. Al final, el delantero del Arsenal se decantó por México, con quien ha jugado ya en dos partidos amistosos.

Marcelo Flores y su sueño de jugar un Mundial con México

El mensaje de Marcelo Flores

Mediante sus redes sociales, Flores dio una larca explicación sobre el proceso que ha vivido hasta hacer una elección final. Si bien, ha podido representar a distintos países, siempre ha querido regresar a ponerse la playera de México.

“Aunque he tenido la oportunidad de representar a varios países, siempre he optado por regresar a los campamentos de la Selección Nacional de México. México me ha dado la oportunidad a mi y a mis hermanas de sentirnos en casa, aún cuando nuestro ‘hogar’ esté a miles de kilómetros de distancia”, dice parte del mensaje.

Les dejo algo que tengo tiempo queriendo compartir con todos ustedes 👇🏻🇲🇽 pic.twitter.com/ROaRp06TrS — Marcelo Flores (@10marceloflores) May 16, 2022

En la misma línea, Marcelo Flores fue claro al decir que representará a la Selección Mexicana por el resto de su carrera profesional. Eso quiere decir que más allá del Mundial de Qatar 2022, seguirá siendo parte del combinado azteca.

“Representaré a la Selección Nacional de México por el resto de mi carrera profesional. Mi carrera apenas está comenzando y tengo mucho trabajo por delante. ¿Quiero ir al Mundial? Claro. ¿Qué niño mexicano no sueña con ir al Mundial? Pero reconozco que no soy yo quien decide”, agregó.

Los próximos partidos de la Selección Mexicana serán Nigeria, Uruguay y Ecuador, en una convocatoria en la que podriamos ver el nombre de Marcelo Flores.

