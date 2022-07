Marcelo Flores dejaría el Arsenal para jugar en España

Marcelo Flores podría cambiar de aires. El seleccionado nacional de 18 años, estaría cerca de salir del Arsenal, equipo en el que milita desde 2019, para buscar una aventura en el balompié español.

El joven futbolista mexicano arribó al conjunto Sub23 de los Gunners el pasado enero de este año, donde ha tenido participación en 12 juegos, en los que ha conseguido cinco dianas y una asitencia, en un total de 812 minutos

Marcelo Flores y su sueño de jugar un Mundial con México

Marcelo Flores no está en la lista del Arsenal

Flores no estuvo con la Selección Mexicana Sub20, que no pudo conseguir su boleto a la Copa del Mundo de la Categoría y los Juegos Olímpicos de París 2024, pues regresó a Inglaterra para buscar un puesto con el primer equipo del Arsenal, donde no fue incluído en la lista de 33 futbolistas que estarán para la pretemporada del conjunto que dirige Mikel Arteta.

Cabe mencionar, que el atacante azteca si se encuentra con la Sub23 de los Gunners e incluso ya consiguió un tanto durante los partidos de preparación de cara a la siguiente campaña.

Marcelo Flores podría emigrar al futbol español

De acuerdo a medios internacionales, Marcelo Flores podría tener las horas contadas en el futbol inglés y estaría cerca de emigrar a España, para militar con el conjunto del Real Oviedo, equipo que se encuentra en la Segunda División del país antes mencionado.

Por su parte, Rubén Flores, padre del delantero mexicano, posteó en sus redes un mensaje que levantó dudas de propios y extraños, aunque no es claro si se debe al cambio de equipo de su hijo o algún otro anuncio.

Marcelo Flores busca minutos para asistir a Qatar 2022

Hace apenas unos meses, Flores declaró que jugaría para la Selección Mexicana durante su carrera como profesional. Dentro de sus sueños es asistir la siguiente edición de la Copa del Mundo, que se celebrará en Qatar en los meses de noviembre y diciembre de este 2022.

El, aún, atacante de los Gunners, ya fue convocado consuma tres encuentros con el equipo que dirige Gerando Martino: un par de amistosos frente a Chile y Guatemala; y otro más en la Concacaf Nations League frente Surinam, donde para su mala suerte falló una pena máxima.

Probablemente el cambio sería para sumar más minutos, subir su nivel en una Segunda División y así poder entrar en la lista final del ‘Tata’ para el Mundial de Qatar 2022, y así empezar a foguearse en eventos de esta talla.