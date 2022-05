Marcelo Flores insiste: “Quiero ir a la Copa del Mundo”

El mediocampista Marcelo Flores ha vuelto a pedir su convocatoria para el Mundial de Qatar 2022, a pesar de que el seleccionador de México, Gerardo ‘Tata’ Martino, ha sido claro en decir que antes de pensar en la justa veraniega (que este año se disputa en invierno), debe consolidarse como futbolista.

“Quiero llegar a la Copa del Mundo antes de cumplir 19 años. Mi cumpleaños es en octubre, por lo que la Copa del Mundo será el mes siguiente, así que quiero estar involucrado en el equipo de la Copa del Mundo y debutar con el Arsenal antes de esa fecha”, dijo en una entrevista para el medio inglés, Football London.

De paso, Flores metió presión a su club, el Arsenal, indicando que pretende tener un papel más importante en el máximo circuito del futbol, aunque no sea jugando para los ‘Gunners’.

“Hace tiempo que digo que antes de los 19 quiero ser jugador profesional, ya sea aquí en el Arsenal o en otro lado, cedido o permanente”.

Gerardo Martino, firme en su opinión sobre Marcelo Flores

No es ningún secreto que Marcelo Flores es una de las promesas más importantes para la Selección Mexicana. También es una realidad que el jugador tiene tres nacionalidades que podría elegir para jugar.

A pesar de ello, el ‘Tata’ Martino, con toda su experiencia, no pretende dejar que un elemento tan joven condicione su asistencia al combinado Azteca, y se mantiene firme en su postura sobre el jugador.

“Eso no es bueno, tampoco es buena la especulación de que jugará con la Selección que lo llevará al Mundial. Primero debe consolidarse, tener claro para qué selección va a jugar y no especular que jugaría para una selección que lo lleve al Mundial. Es difícil decir cuáles son las posibilidades para él, lo que no me parece lógico es que su decisión esté sujeta a qué selección le garantiza un Mundial”