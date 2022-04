¿México o Canadá? Marcelo Flores dice a Martino con quién iría a Qatar

Después de mucha incertidumbre sobre la virtual decisión de si Marcelo Flores terminará jugando con la Selección Mexicana Mayor o con Canadá, parece que todo estaría por resolverse y es que el joven jugador puso una ‘condición’ para ir con el conjunto azteca a Qatar 2022.

Se sabe que Marcelo Flores siempre ha optado por México, pues con ellos ya ha disputado un par de partidos, pero aún no es 100% oficial que representará a los aztecas, ya que al no haber jugado un duelo oficial con la mayor puede optar por Canadá. Todo se resolvería pronto.

Te puede interesar: Exjugador del Bayern da clave a Tata Martino para frenar a Lewandowski

Tata Martino revela cómo será enfrentar a Messi después de dirigirlo

¿Qué necesita Marcelo Flores para ir con México a Qatar?

En entrevista con un medio nacional Marcelo Flores aceptó que elegiría a México, sin pensarlo, siempre que Tata Martino le ofrezca ir a Qatar 2022, pues incluso si Canadá lanza la misma oferta él optaría por los aztecas, recalcando su compromiso con el país.

“También Canadá me lo podría ofrecer, pero México, si me llaman al Mundial creo que sí, ahí es donde quiero estar. Me pasaron ese amor desde chico y creo que lo que me hizo jugar por México, es por ellos, porque es un sueño y un orgullo jugar por ellos y representar a México”, confesó Marcelo Flores.

El jugador del Arsenal sólo pide que Tata Martino confíe en él y lo llame para el Mundial de Qatar 2022, algo que lo haría jugar definitivamente para nuestra selección.

Ojo, esto no es un capricho o algo similar, sino que al menos en este año sería la única manera de que Marcelo Flores no se decante por Canadá. Esto debido a que se jugarán muchos amistosos a lo largo del año y Martino suele llamarlo para estos duelos, pero ante la FIFA necesita jugar un duelo oficial con la mayor para concretar su selección.

Te puede interesar: Tata Martino ‘es baja’ para duelo entre Selección Mexicana y Guatemala

La Selección Mexicana jugará ante Guatemala este miércoles 27 de abril en punto de las 19:30 hrs, partido que podrás disfrutar por Azteca 7, con el mejor equipo de comentaristas.