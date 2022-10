Marcelo Flores y el Oviedo le dan la bienvenida a su nuevo técnico

Después de que el Real Oviedo de Marcelo Flores y Alonso Aceves despidiera al director técnico Jon Pérez Bolo por el mal inicio de temporada, el equipo le dio la bienvenida a su nuevo estratega, que buscará enderezar el camino en la Segunda División de España.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el conjunto español -donde militan los dos jugadores aztecas- confirmó la llegada de Álvaro Cervera como su nuevo timonel.

¿Por qué no hay continuidad en la Selección Mexicana? | El Dictado

Te puede interesar: En España tunden a Marcelo Flores tras nueva derrota del Real Oviedo

“La pelea no se negocia, va en el ADN del equipo”, “Yo entreno para ganar, no para jugar bien” y “No me gusta perder”, fueron algunas de las frases que fueron expuestas en el video y muestran una parte de la filosfía del entrenador.

El conjunto de la capital asturiana le dio las gracias a Jon Pérez por los malos resultados en el inicio de la temporada que los tiene cerca de la zona de descenso con 10 puntos, producto de dos victorias, cuatro empates y cinco derrotas en 11 partidos.

Álvaro Cervera firmó contrato hasta junio del 2023 y su cuerpo técnico estará conformado por Roberto Carlos Perera Núñez como su auxiliar y Adolfo Mayordomo Cardín como el preparador físico.

Marcelo Flores se despide de Jon Pérez

Después de que se diera a conocer la salida del técnico Jon Pérez, Marcelo Flores le dedicó un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales por haberle dado la oportunidad de comenzar su carrera profesional como jugador.

“Gracias por darme la oportunidad para comenzar mi carrera, nos vemos pronto”, se lee en la historia pubicada en el Instagram del jugador mexicano, acompañada de una fotógrafía con el estratega.

Te puede interesar: Otro futbolista mexicano se incorpora al futbol español

En la actual campaña, el mexicano ha gozado de minutos, viendo acción en siete de los 11 cotejos disputados, habiendo sido titular en tres ocasiones y entrando de cambio en otras cuatro para contabilizar un total de 293 minutos.