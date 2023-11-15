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Fútbol

Marcelo Gallardo tendría nuevo equipo

Marcelo Gallardo aceptó la propuesta del Al-Ittihad de Karim Benzema, por lo que será el nuevo director técnico del jugador francés

Marcelo Gallardo como DT de River Plate

Escrito por: Luis Salazar

Marcelo Gallardo incursionará en el futbol árabe por primera vez al aceptar la propuesta del equipo de la ciudad de Yeda para liderar al Al-Ittihad lo que queda de la temporada, con opción a quedarse más tiempo.

De acuerdo a reportes de Fabrizzio Romano, periodista especializado en le mercado de fichajes del Viejo Continente, Gallardo podría ser DT del equipo de Benzema hasta el 2027.

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Contrato de Marcelo Gallardo

El contrato de 'El muñeco' no solo abarca la próxima temporada y media, sino que también incluye una opción de renovación, sujeta al cumplimiento de los objetivos, que podría extender su permanencia en el club hasta junio de 2027. El estratega que supo conquistar el Continente Americano, llegará con un contrato inicial hasta junio de 2025, con opción de extensión por 18 meses más.

Ahora, el entrenador argentino se convierte en uno de los directores técnicos más remunerados del planeta, compartiendo el podio con Pep Guardiola y Diego Pablo Simeone.

Después de un exitoso paso por el River Plate al ganar 14 títulos desde que llegó hasta el 2022, lo posicionaban como uno de los técnicos argentinos más buscados para el futbol europeo, sin embargo, optó por ir al Medio Oriente. Marcelo llegó en 2014 a River para reemplazar a Ramón Diaz y en ese lapso ganó la Copa Libertadores del 2015 y 2018.

Tiene la tarea de rescatar esta temporada con el Al-Ittihad que se mantiene en la quinta posición con 24 puntos, mientras que el líder general es el Al-Hilal con 35 unidades en 13 jornadas disputadas de la Saudí Pro League.

Julian Lopetegui, quien se disputaba con Gallardo el banquillo del equipo de la ciudad de Yeda, dejó el camino libre para el bonaerense.

Ahora, Gallardo tomará el lugar de Nuno Espírito Santo.

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