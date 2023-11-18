Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Figura del River Plate dirigirá al equipo donde juega Benzema

La escuadra de la liga saudí Al-Ittihad, donde juegan Karim Benzema, Fabinho, Luiz Felipe y N´Golo Kanté, tendrá técnico argentino que dirigió exitosamente al equipo de River Plate

Marcelo Gallardo
|@ittihad_en

Escrito por: Fernando Campos

El técnico argentino Marcelo Gallardo, sin equipo desde que hace un año se despidió de River Plate, viaja hacia Arabia Saudita para unirse a la dirección técnica del equipo Al-Ittihad, donde, afirmó, "hay mucho para desarrollar".

“Es una decisión que tomé en base a cuestiones que tienen que ver con lo personal", dijo ‘El Muñeco’ Gallardo a los medios presentes en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, en la localidad de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, antes de embarcar hacia el continente asiático.

 

Te puede interesar: El futbolista que buscaría dejar Cruz Azul para el Clausura 2024

"Hay mucho para desarrollar. Me incentivaron también con un gran proyecto de desarrollo en un lugar que está todavía con cierta virginidad", apuntó el Marcelo.
Al-Ittihad es el último campeón de la liga de Arabia Saudita y cuenta con figuras como Karim Benzema, Fabinho, Luiz Felipe y N´Golo Kanté.

"Es un mercado que me abre un poquito la cabeza. Algo diferente. Eso me motiva y me proyecta en este tiempo que tengo ganas de volver a trabajar", afirmó Marcelo Gallardo, después de un año que estuvo "fuera del futbol".

 

“Me embarqué en este proyecto lindo que es un descubrimiento total para mí y para todo mi equipo”, destacó ‘El Muñeco’ respecto de Al-Ittihad.

 

Te puede interesar: Los partidos de vuelta de los 'cuartos' de la Nations League de Concacaf

Gallardo se lleva a su equipo técnico a su nuevo desafío: "Estamos con muchísimo entusiasmo, muchísimas ganas de poder vivir esta experiencia que es totalmente diferente a todas. Estoy contento".

El técnico agregó que al poco tiempo tienen como “desafío hermoso" el Mundial de Clubes, desde el 12 de diciembre próximo en Arabia Saudita: "Nos pone a prueba muy rápidamente y eso está bueno”.

Los títulos conseguidos por Marcelo Gallardo con River Plate

 

Con Marcelo Gallardo, River Plate ganó la Copa Sudamericana de 2014, la Recopa Sudamericana de 2015, 2016 y 2019, la Copa Libertadores de 2015 y 2018, la Copa Suruga Bank de 2015, la Copa Argentina de 2016, 2017 y 2019, la Supercopa Argentina de 2017 y 2019, la Liga Profesional de 2021 y el Trofeo de Campeones de 2021.

Tags relacionados
Al Ittihad

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

TOROS VS OLMECAS FECHA VIERNES.jpg

Home Run Azteca| Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Ver en vivo
7:20 p. m.
ATLANTE VS PACHUCA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Atlante vs Pachuca EN VIVO

Ver en vivo
8:45 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
12 SEP
ONEFA BORREGOS PUEBLA VS MYT FECHA .jpeg

ONEFA| Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

12:50 p. m.
12 SEP
PALMEIRAS VS SAO PAOLO FECHA.jpg

Brasileirao| Palmeiras vs Sao Paolo

3:20 p. m.
12 SEP
BOTAFOGO VS BRAGANTINO FECHA.jpg

Brasileirao| Botafogo vs Bragantino

5:31 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso Live Previo

10:20 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso

10:45 p. m.
12 SEP
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
13 SEP
MIRASSOL VS VITORIA FECHA.jpg

Brasileirao| Mirassol vs Vitoria

12:50 p. m.
13 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
14 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
14 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
14 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
14 SEP