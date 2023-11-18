Figura del River Plate dirigirá al equipo donde juega Benzema

El técnico argentino Marcelo Gallardo, sin equipo desde que hace un año se despidió de River Plate, viaja hacia Arabia Saudita para unirse a la dirección técnica del equipo Al-Ittihad, donde, afirmó, "hay mucho para desarrollar".

“Es una decisión que tomé en base a cuestiones que tienen que ver con lo personal", dijo ‘El Muñeco’ Gallardo a los medios presentes en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, en la localidad de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, antes de embarcar hacia el continente asiático.

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"Hay mucho para desarrollar. Me incentivaron también con un gran proyecto de desarrollo en un lugar que está todavía con cierta virginidad", apuntó el Marcelo.

Al-Ittihad es el último campeón de la liga de Arabia Saudita y cuenta con figuras como Karim Benzema, Fabinho, Luiz Felipe y N´Golo Kanté.

"Es un mercado que me abre un poquito la cabeza. Algo diferente. Eso me motiva y me proyecta en este tiempo que tengo ganas de volver a trabajar", afirmó Marcelo Gallardo, después de un año que estuvo "fuera del futbol".

“Me embarqué en este proyecto lindo que es un descubrimiento total para mí y para todo mi equipo”, destacó ‘El Muñeco’ respecto de Al-Ittihad.

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Gallardo se lleva a su equipo técnico a su nuevo desafío: "Estamos con muchísimo entusiasmo, muchísimas ganas de poder vivir esta experiencia que es totalmente diferente a todas. Estoy contento".

El técnico agregó que al poco tiempo tienen como “desafío hermoso" el Mundial de Clubes, desde el 12 de diciembre próximo en Arabia Saudita: "Nos pone a prueba muy rápidamente y eso está bueno”.

Los títulos conseguidos por Marcelo Gallardo con River Plate

Con Marcelo Gallardo, River Plate ganó la Copa Sudamericana de 2014, la Recopa Sudamericana de 2015, 2016 y 2019, la Copa Libertadores de 2015 y 2018, la Copa Suruga Bank de 2015, la Copa Argentina de 2016, 2017 y 2019, la Supercopa Argentina de 2017 y 2019, la Liga Profesional de 2021 y el Trofeo de Campeones de 2021.