Marco Fabián explica por qué no llegaría al Cruz Azul

Marco Fabián se encuentra sin equipo tras su paso con los Cañoneros del Mazatlán FC, con quienes disputó 30 partidos y logró anotar en un par de ocasiones, por lo que en estos momentos es agente libre y puede negociar su llegada a cualquier institución, ya sea de la Liga BBVA MX o del extranjero.

En días recientes el canterano de las Chivas había comentado que se encontraba en negociaciones con el Cruz Azul para vivir su segunda etapa en su carrera como cementero, sin embargo entrevista exclusiva con Azteca Deportes informó la actualidad de dichas pláticas.

“Ahora que se dio la oportunidad de al menos conversar y hubieron acercamientos había mucha ilusión de mi parte, digo había porque a pesar de que no han dado no por completo, si está complicado hay muchos cambios, hay gente metida que es difícil, pero mantenemos ahí la situación como está, no han habido novedades pero yo estoy en otras negociaciones fuera de la Liga MX, tratando de ver cuál es mi siguiente destino”, comentó Marco Fabián sobre sus negociaciones con el Cruz Azul.

Marco Fabián recuerda con cariño su paso por Cruz Azul

El mediocampista mexicano estuvo con el Cruz Azul en el Clausura 2014 y en el Apertura 2014, en donde vivió uno de sus mejores momentos futbolísticos, además de que fue nominado al premio Puskás, el cual galardona el mejor gol de la temporada y participó en el Mundial de Clubes de la FIFA 2014.

“Ese bonito recuerdo lo mantengo yo, es una institución que me abrió las puertas y que tuve uno de mis mejores años, la verdad que fueron dos torneos increíbles, un campeonato de CONCACAF muy bonito, es una institución a la que recuerdo mucho”, confesó Fabián de la Mora sobre sus recuerdos con el Cruz Azul.

Marco Fabián cuenta sus pláticas con Ricardo Ferretti

Fabián admitió que durante las negociaciones que estableció con Cruz Azul habló con su antiguo entrenador Ricardo “Tuca” Ferretti con quien coincidió en la Selección Mexicana, sin embargo el estratega brasileño fue cesado tras su participación en la Leagues Cup.

“Me tocó hablar con Ricardo, con el “Tuca”, la verdad que tengo muy buena amistad, se podría decir, un buen recuerdo de cuando estuve con él, si hubo por ahí algunas pláticas con él, no sé si haya influido o no (Cese de Ferretti con Cruz Azul), quizás sí, pero han habido muchos cambios en Cruz Azul, desde el cambio de técnico, desde los directivos, creo que también en esa parte ha sido complicada”, analizó Marco Fabián sus conversaciones con Ricardo “Tuca” Ferretti.

