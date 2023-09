Marco Fabián podría regresar a jugar en el futbol de Europa

Marco Fabián podría regresar al futbol europeo, después de no encontrar ningún equipo en la Liga BBVA MX, el ex futbolista de Cruz Azul no piensa en el retiro.

Luego de terminar como agente libre el verano pasado, al no renovar su vínculo con el Mazatlán FC, el jugador de 34 años parece que tendrá una nueva y segunda etapa profesional, en el Viejo Continente.

El medallista olímpico en Londres 2012, ya sabe lo que es jugar en el extranjero, en 2015 firmó con el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga. Durante su estancia en Alemania, Marco fue campeón de la Copa de venciendo al Bayern Munich en la final.

Al concluir su paso por el balompié germano, el canterano de las Chivas regresó a tierras americanas, con el Philadelphia Union de la MLS para la temporada 2020.

Después de su experiencia en Estados Unidos y un breve lapso en Qatar, el mediocampista hizo su vuelta al balompié mexicano con los Bravos de Juárez, para recalar en el conjunto de los Cañoneros donde participó en 30 partidos, anotando en dos ocasiones.

De acuerdo con Fox Sports, Marco volvería a probar suerte en Europa, Andorra sería el próximo destino del atacante azteca.

¿Cuál es el nuevo equipo de Marco Fabián?

Fabián seguirá su carrera en el Unió Esportiva Santa Coloma, club que milita en la Primera División de este país. Aunque, ahora el mundialista en 2018 con la Selección de México, competirá en la modalidad de futbol sala.

El nacido en Guadalajara tendría un contrato hasta diciembre de 2023, con opción de extenderlo por otro semestre más. La contratación se habría concretado por la participación de accionistas mexcianos que fueron el principal factor, para que se concretara su fichaje.

