Marco Fabián revela si todavía piensa en volver a la Selección Mexicana

Tras más de cuatro años sin ser convocado, Marco Fabián de la Mora revela si todavía piensa en volver a la Selección Mexicana ahora que se encuentra en una nueva aventura por el futbol europeo.

El futbolista de 34 años de edad se encuentra en el Unión Esportiva Santa Coloma de Andorra, en donde en caso de acabar en primer lugar de la tabla son acreedores a la eliminatoria por Champions League.

Marco Fabián ve casi imposible la Selección Mexicana

Sin embargo, ‘Marquito’ admitió en exclusiva con Azteca Deportes que aunque exista esta posibilidad de destacar en el ‘Viejo Continente’, ve lejano regresar al representativo nacional.

“No me estoy postulando para selección, lo veo casi imposible, no imposible porque sigo jugando, pero no es algo que esté en mi cabeza”, afirmó.

Marco Fabián disputó 43 partidos con la Selección Azteca desde que debutó a sus 22 años de edad en el 2012 cuando José Manuel ‘Chepo’ de la Torre estaba de técnico.

“Siempre voy a apoyar a la Selección, pero creo que viene un cambio generacional importante, vienen muchos jóvenes que se merecen mucho el lugar, viene el Mundial, y al revés, voy a estar apoyando, verme ahí de nuevo pues no”, reiteró.

Aunque ‘Marquito’ sabe que sólo un milagro lo puede llevar a ser llamado, señala que hasta que se retire del futbol le dirá adiós oficialmente a la Selección.

No obstante, el que fuera canterano de Chivas afirma que no se le queda ninguna ‘espinita clavada’ en una gran trayectoria que tuvo tanto a nivel de clubes, como en selecciones.

“Estoy tranquilo y satisfecho conmigo mismo, siempre habrá frases de que puede hacer grandes cosas o hacer más, pero aprendí en todos los años de mi carrera de siempre creer en mí y tener la tranquilidad de lo que hice”, reflexionó.

Finalmente Marco Fabián le mandó un mensaje tanto a las personas que lo alentaron, como para los haters que han criticado su paso por el futbol profesional.

“Aunque mi carrera sí fue de muchos altibajos, de situaciones así, pero estoy agradecido por la carrera que logré, soñé tantas cosas, pero nunca imaginé tanto, haber tenido una medalla de oro, jugar dos mundiales, récords en Chivas, más de 100 goles como profesional, ser campeón en Europa”, concluyó.

