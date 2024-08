La opinión de Marco Verde sobre la posibilidad de que no hay box en Los Angeles 2028

México celebró la medalla de plata de Marco Verde en los Juegos Olímpicos París 2024. El boxeador azteca regresó a México tras su participación histórica en la justa veraniega, y habló de la posibilidad de que el box salga del programa olímpico para Los Ángeles 2028.

Lo que dijo Marco Verde sobre el box olímpico

“Si duele, el saber que hay posibilidades de que lo quiten en LA duele bastante”, aseguró.

La medalla de Marco Verde podría significar el triunfo de México en esta disciplina en mucho tiempo, ya que el Comité Olímpico Internacional (COI), podría excluir el box y no se sabe por cuánto tiempo sería.

El principal motivo, es que el COI decidió desconocer la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), y ha pedido que se realice un nuevo organismo, o podrían dejar fuera el box.

“Si duele, porque en estos Juegos Olímpicos los estadios estuvieron llenos, apoyando no solo a mí, sino al boxeo en general”.

Marco Verde decidirá si será boxeador profesional

El campeón olímpico en los 71 kilogramos, reveló que si el boxeo se va o no de la justa veraniega, podría tomar desde ahí una decisión sobre su futuro en el profesionalismo.

“Si quitan o no el boxeo, desde ahí dependerá. A veces me imagino títulos mundiales, obvio que sí, pero creo que este sentimiento que me dio la medalla olímpica no se va a comparar”, aseguró.

