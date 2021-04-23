María Fassi entra al top-25 del Hugel-Air Premia LA Open

Tras iniciar el Hugel-Air Premia LA Open con ronda de 68(-3), María Fassi confirmó el fin de su racha de cinco cortes fallados en la temporada 2021 con una tarjeta de 71 (par) en el Wilshire Country Club.

La mexicana, de 23 años, registró cuatro birdies, dos bogeys y un doble bogey para sumar un total de 139 impactos (-3) y colocarse en el puesto 25 del certamen después de dos días de actividad.

La estadounidense Jessica Korda se encuentra en la cima del tablero luego de entregar tarjetas de 64 (-7) y 65 (-6), un acumulado de 129 golpes (-13). La mayor de las Korda comenzará los últimos dos días de competencia con tres impactos de ventaja sobre Jin Young Ko en busca de su segunda victoria de la campaña.

Day two in Hollywood didn't disappoint 🌟



Watch the top shots from Thursday 👇 pic.twitter.com/7IGFcf0Yry — LPGA (@LPGA) April 23, 2021

Te puede interesar: Sean Payton, coach de Santos de Nueva Orleans, salva un épico par

Por su parte, la egresada de la Universidad de Stanford, Albane Valenzuela, empata el cuadragésimo sitio con tarjetas de 72 (+1) y 69(-2), acumulado de uno bajo par.

La mejor golfista latinoamericana del momento, también estará presente de cara a los últimos 36 hoyos. La mexicana Gaby López, quien se ubica en trigésimo quinto lugar en la carrera al CME Globe, cayó a la casilla 63 tras firmar un 74 (+3), total de uno sobre par para el campeonato.

Te puede interesar: PGA TOUR dará incentivo millonario a sus jugadores

Finalmente, la puertorriqueña María Torres y la ecuatoriana Daniela Darquea, se despidieron rápidamente del Hugel-Air Premia LA Open con totales de 149 (+7) y 151 tiros (+9), respectivamente. De esta forma, tanto la boricua como la sudamericana cosecharon su segunda eliminación temprana de manera seguida en eventos del LPGA Tour 2021.

