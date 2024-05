Mario Balotelli quiere retirarse jugando en América

A unas semanas de quedar como agente libre tras la culminación de su contrato con el Adana Demirspor de Turquía, Mario Balotelli habló de su futuro y de su deseo por terminar su carrera como profesionale en América, jugando en uno de los estadios más míticos del futbol argentino.

“Mi sueño es jugar en la bombonera (Estadio de Boca Jrs)", mencionó Balotelli durante la Watch Party del Manchester City vs West Ham en donde compartió streaming con Sergio Kun Agüero, el argentino no lo pensó dos veces y le mando un mensaje de voz a Juan Róman Riquelme, Director Deportivo y ex jugador de Boca; “Hola Romi, estoy acá viendo el City vs West Ham que está por salir campeón y estoy con Mario Balotelli, te cuento que su sueño es jugar en Boca, así que ahora es todo tuyo, en Junio queda libre y bueno te paso la data como Director Deportivo”, señaló.

¿Qué ha pasado con Balotelli en los últimos años?

Con 33 años el delantero italiano se mantiene en el futbol europeo, en los últimos 5 años “Super Mario” ha pasado por las ligas de Francia, Italia, Turquía y Suiza, tanto en equipos de primera como de segunda división, incluso se mantuvo 6 meses sin equipo durante el 2020 y auqnue luce complicada su llegada a Boca Juniors, ahora podría ser realidad.

En la última temporada Balotelli marcó 7 goles en 16 partidos en la liga turca, sin superar los mil minutos de juego con el Demirspor, en donde no seguirá la próxima temporada ya que no entra en los planes del entrenador Hikmet Karaman.

¿Podría llegar a Boca Juniors?

Aunque más allá del deseo del jugador por jugar en Boca no hay un interés real por parte del club argentino, los xeneizes podría perder a 2 delanteros en el verano, ya que el uruguayo Edinson Cavani y Dario Benedetto terminan contrato en el verano, por lo que la llegada un jugador de la talla de Balotelli no podría ser tan descabellada.

