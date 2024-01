Critican que Chivas sea manejado por extranjeros

Ante la falta de oportunidades para técnicos nacionales en la LIGA BBVA MX, para Mario García le parece increíble que Chivas sea manejado por entrenadores y directivos extranjeros, en lugar de por mexicanos.

En el Clausura 2024 solamente cuatro clubes son dirigidos por un estratega del país, mientras que equipos como el Guadalajara apostaron por gente de fuera, a pesar de contar con puros futbolistas mexicanos.

La crítica de Mario García por el futbol mexicano

Por lo que un técnico como Mario García, quien dominó la Liga de Expansión con su Atlante en los últimos años, realizó una fuerte crítica para el conjunto del Guadalajara.

“Románticamente me parece fabuloso esa esencia, esa tradición de Chivas me parece increíble, con la oportunidad que tiene ese equipo de demostrar, pero no me cuadra ciertamente que sus dueños y directivos decidan que al mexicano lo va a preparar un español, un argentino, no me cuadra, con todo respeto”, dijo.

Actualmente las Chivas es dirigido por Fernando Gago como técnico, mientras Fernando Hierro como director deportivo, en tanto Mario García llegó este año a comandar al Club Sport Cartaginés de la Primera División de Costa Rica.

“Inundar a un equipo de mexicanos con pura metodología extranjera, con todo respeto, creo que la idiosincrasia, y más en ese equipo, de cómo llevar a tope a su máxima expresión a un jugador mexicano, lo va a conocer más Vucetich, el profe Cruz o tu servidor”, apuntó.

A Chivas le ha faltado paciencia

El exentrenador del Atlante reconoció que el Guadalajara a veces ha intentado con gente nacional, pero que la falta de paciencia o no ser el perfil adecuado ha afectado en el éxito.

García apuntó que sólo el argentino Matías Almeyda pudo adaptarse a trabajar con la idiosincrasia de los jugadores de nuestro país y por lo mismo dio resultados en el ‘Rebaño’.

“Con un rumbo más a la mexicana, ese equipo podría ser un recurrente ganador y competirle a Tigres o América con puros mexicanos”, sentenció.

