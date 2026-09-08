Mario Martínez, nutricionista: “De todos los futbolistas que hay en Primera División, el ayuno intermitente lo pueden hacer estos”

El ayuno intermitente se convirtió en una estrategia nutricional utilizada por distintos deportistas. Sin embargo, que una persona pueda incorporarlo a su rutina depende de diferentes factores, según cuenta Mario Martínez. En el caso de los futbolistas profesionales, el momento de los entrenamientos y las necesidades energéticas tienen un papel importante.

Mario Martínez, nutricionista especializado en deporte, explicó que esta estrategia puede tener sentido en algunos casos, aunque no considera que sea la mejor opción cuando el objetivo principal es mejorar el rendimiento. Solo pocos pueden.

¿Quiénes sí pueden hacer ayuno intermitente entre los futbolistas? Requisitos

Martínez explicó que el ayuno intermitente podría ser interesante para un futbolista que entrena por la mañana y realiza posteriormente una comida adecuada. En ese escenario, una cena con una buena cantidad de hidratos de carbono puede formar parte de la planificación.

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Sin embargo, el especialista remarcó que esto no significa que todos los jugadores deban hacerlo. “En futbol, baloncesto o balonmano podría ser interesante si, por ejemplo, se entrena por la mañana y se hace una cena con una buena carga de hidratos de carbono”, señaló.

Para Martínez, el ayuno tampoco garantiza una mejora del rendimiento deportivo. Por eso, antes de aplicarlo es necesario valorar las características del jugador, sus horarios, el entrenamiento y la cantidad de calorías que necesita.

El nutricionista puso otro ejemplo. Si un futbolista quiere ayunar porque se siente pesado después de desayunar, primero habría que revisar qué alimentos está consumiendo. Si después de modificar esa alimentación continúa con las mismas sensaciones, entonces podría evaluarse la posibilidad de utilizar esta estrategia.

Las mejores frases de Mario Martínez, nutricionista especializado en futbol