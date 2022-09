Bruno Marioni habla del paso de Dani Alves con Pumas

En entrevista exclusiva para Azteca Deportes , Bruno Marioni defendió la llegada de Dani Alves para el Apertura 2022. Para el ex jugador y DT de los universitarios se trata de un fichaje de lujo y ese es el camino que hay que seguir.

“No tiene que ver un tema con la edad, he escuchado que se meten mucho a que tiene 39 años, es un futbolista que tiene una capacidad física extraordinaria, entonces yo creo que es una cuestión de tiempo, de entendimiento con él y sus compañeros, el cuerpo técnico. Dani Alves para mí esa contratación fue fantástica, me parece que es un futbolista que le puede aportar muchísimas cosas a Pumas y ya le está aportando. Hoy no se puede ver porque su rendimiento no es el que todos esperaban pero probablemente está aportando desde otros lugares muchísimo”, dijo Marioni.

Gerardo Martino, uno de los ejemplos a seguir para Bruno Marioni

Más allá de la esencia de Pumas por la cantera, Bruno confesó que la fórmula de contratar grandes jugadores y de renombre puede funcionar en el futuro para Pumas.

“Ahora han traído jugadores con más trayectoria y de renombre, posiblemente económicamente más caros de los que se habían traído, yo creo que ese es el camino, traer futbolistas con trayectoria y recorrido para que puedan ayudar a los jóvenes”, aseguró el ex DT felino.

Marioni sabe lo que es jugar en Pumas y Atlas

Finalmente, previo al duelo entre Atlas y Pumas, Marioni se animó a hablar del cariño que le tiene a ambos clubes, donde es considerado un ídolo.

“Para mí son dos equipos que quiero mucho, que les tengo un agradecimiento muy grande y que hoy no están atravesando un buen momento, una buena realidad en cuanto a puntos, están ahí con los mismos puntos en la posición 16 y 17 y no les ha sido fácil pero hay dos grandes entrenadores y tienen dos grandes planteles, son competitivos y hoy probablemente no están sacando lo mejor pero no tengo ninguna duda de qué va a ser un partido atractivo, seguramente los dos podrán regresar a escalar posiciones en la tabla y van a poder terminar dentro de los dos primeros 12", sentenció Bruno Marioni.

