¿Vuelve a la élite? México superó a estas dos potencias y está al borde del Top 10 mundial

México logró clasificar a los dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ tras vencer 1 a 0 a Corea del Sur. El equipo de Javier Aguirre no sólo mantuvo el liderato del Grupo A tras obtener dos victorias en sus primeros dos partidos. Sino que también ascendió de manera importante dentro del Ranking de la FIFA.

Actualmente México ocupa la posición número 11 del ranking. Contando con un registro de 1721.78 puntos para superar a potencias como Colombia (1712.60 puntos) e Italia (1704.73 puntos). Ya que su reciente triunfo dentro de la justa mundialista le ayudó a sumar 20.84 puntos más.

La Selección Mexicana asciende lugares en el Ranking de la FIFA

México es la mejor selección de la CONCACAF en el Ranking de la FIFA

El cuadro mexicano se colocó como el mejor equipo de la CONCACAF dentro de la lista tras su gran arranque en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™. Superando a Estados Unidos, quien se coloca en el lugar número 13 con 1709.59 puntos.

Cabe destacar que México se encuentra a tan solo 12.15 puntos del décimo lugar (Bélgica) del Ranking de la FIFA. Por lo que el cuadro nacional podría entrar en el TOP 10 si mantiene la racha de victorias consecutivas que ha sembrado en este arranque del certamen. ¿Cómo quedó el ranking general?

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Así quedó el Ranking de la FIFA con la presencia de México

Argentina: 1889.06 puntos Francia: 1887.11 puntos España: 1856.03 puntos Inglaterra: 1847.68 puntos Brasil: 1772.01 puntos Marruecos: 1769.98 puntos Países Bajos: 1764.40 puntos Portugal: 1755.09 puntos Alemania: 1743.54 puntos Bélgica: 1733.93 puntos México: 1721.78 puntos

México acecha a Bélgica en el Ranking de la FIFA|X Bélgica

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