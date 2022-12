Ver gratis Marruecos vs España EN VIVO | Mundial Qatar 2022

Una de las sopresas del Mundial de Qatar 2022 busca dar la campaña. El Canal del Mundial, Azteca 7, trae para ti el Marruecos vs España, en punto de las 9:00 AM (tiempo del centro de México), desde el Education City Stadium.

VE GRATIS MARRUECOS VS ESPAÑA EN VIVO POR AZTECA 7

Te puede interesar: La selección de Brasil sigue marcando récords en Mundiales

El conjunto marroquí espera poder siguir con la buena racha, y dar otro golpe a una de las potencias de la justa, luego de terminar en el primer lugar del Grupo F, tras derrotar a Bélgica por pizarra de 2-0, empatar sin goles contra Croacia y vencer 2-1 a Canadá, duelo en el que tuvieron que venir de atrás.

Por su parte, España espera recuperar el camino. La Roja empezó de buena el torneo, con una victoria frente a Costa Rica (7-0), luego igualó ante Alemania (1-1), y cayó, sorpresivamente, ante Japón para quedar en el segundo lugar del Sector E.

Te puede interesar: Dani Alves alaba a Messi pero piensa en su próximo rival de Qatar 2022

Horario y dónde ver gratis el Marruecos vs España EN VIVO

No te pierdas este partidazo, de la Fase de Cuartos de Final, Marruecos vs España, por la pantalla del Canal del Mundial, Azteca 7, en punto de las 9:00 AM (tiempo del centro de México), con los mejores narradores del planeta Tierra.