Martín Anselmi quiere enfrentar al América en las finales

Las Águilas del América superaron por la mínima diferencia al conjunto de Cruz Azul en el Estadio Azteca, partido en el que se notaron diferentes caras del conjunto celeste tanto en la primera como la segunda parte. Tras la primera derrota como visitante para Martín Anselmi y la primera experiencia en uno de los llamados Clásicos, Martín Anselmi aseguró en conferencia de prensa que le gustaría volver a medirse a los azulcrema en instancias finales.

“Sí, claro. Por supuesto. Significa que si nos volvemos a enfrentar será por una instancia final, así que seguro”, mencionó en conferencia de prensa el técnico de la Máquina.

Afectó a Cruz Azul la ausencia de Willer Ditta

Por otro lado, el estratega sudamericano aseguró que el equipo cementero está para competir y complicarse el partido a cualquiera en el torneo.

“Insistimos que Cruz Azul está para competir. Después, como me siento, me siento orgulloso de los jugadores, siempre buscamos el arco rival, fuimos nosotros, intentamos generar por todos lados, ellos se defendieron bien. Creo que hubo una jugada desafortunada, se encontraron con el gol. Son sensaciones, los goles son fuera de lugar jugamos a reducir y es el riesgo que tomamos. Creo que se dio un segundo tiempo en campo contrario donde presionamos todo el partido, buscamos el resultado y no se dio, pero digo lo mismo ganando. Me voy a sentir mal cuando el equipo no nos represente dentro del campo de juego y esto contento porque nos representan”

Por último Anselmi mencionó lo mucho que le afectó a su equipo la ausencia de Willer Ditta defensa colombiano que fue suspendido hace algunas jornadas frente a Tigres.

“Lo dije la rueda de prensa anterior, no me gusta perder jugadores. No tengo más nada para decir. Esa fue mi respuesta la vez pasada. Somos un plantel corto y perder jugadores no me gusta”, puntualizó Anselmi.

Los partido de Cruz Azul y América de la Jornada 10

Cruz Azul ahora tendrá semana de trabajo larga y se medirá a Guadalajara el próximo sábado como local, mientras que las Águilas del América visitan a los Rojinegros del Atlas en el estadio Jalisco.