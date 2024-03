¿Otra vez fuera?: Willer Ditta podría perderse el Pumas-Cruz Azul

Willer Ditta ha sido el gran villano de Cruz Azul en lo que va de esta temporada. Al defensor no le ha bastado con saber que su equipo es uno de los planteles más cortos de la Liga BBVA MX, pues si bien es cierto que hay jugadores de calidad en el plantel titular, en la banca no es la misma historia.

Martín Anselmi no cuenta con muchas piezas de experiencia para darle un giro a su equipo cuando así lo necesita y ha tenido que debutar a numerosos canteranos en lo que va del campeonato.

Aún así, el defensor Willer Ditta no ha cuidado su disciplina dentro del campo y se ha ido expulsado en dos ocasiones, acumulando un total de cuatro partidos por suspensión, lo que ha afectado seriamente el funcionamiento de la zaga cementera, pues el estratega Anselmi ha tenido que improvisar, ocasionando que aquella que era la mejor defensa del campeonato en las primeras fechas, se fuera diluyendo al grado de haber recibido ocho goles en los últimos cinco duelos.

Ahora no es por una cuestión disciplinaria, pero Ditta podría perderse otro partido de la Liga BBVA MX, y para variar, sería ante los Pumas, por lo que el sudamericano, de concretarse la baja, ya se habría perdido los choques ante los otros tres llamados “grandes del futbol mexicano”.

¿Por qué existe la posibilidad de que Willer Ditta no juegue?



Y es que en el partido amistoso del pasado fin de semana ante el América en los Estados Unidos, el colombiano de 27 años tuvo que ser reemplazado en la parte complementaria por molestias musculares.

De momento, Cruz Azul no ha emitido ningún comunicado de carácter médico, y eso es un buen augurio de que podría estar listo para el duelo del sábado en Ciudad Universitaria, pero de no ser así, la baja de Ditta sería muy sensible, en un momento en el que el equipo acumular tres derrotas en los últimos cuatro partidos, y tiene la obligación de sacar puntos del Pedregal.